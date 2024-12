Diana Buzoianu: România este sub asalt rusesc și noi ar trebui să stăm liniști în casă că așa ne spunea Georgescu. Nu îmi vine să cred că spun asta în 2024, dar omul e legionar (VIDEO)

Deputata USR Diana Buzoianu a comentat , joi, pe B1 TV, la „News Pass” cu Laura Chiriac, și a avertizat că România este „sub asalt rusesc”.

Diana Buzoianu (USR), pe B1 TV: Suntem sub asalt rusesc

„Există o manifestație care va avea loc în seara aceasta, pro-democrație, pro-valori europene. Nu ne vor putea speria niște mesaje primite pe TikTok sau prin SMS să ne fie frică să mai ieșim să spunem în ceea ce credem noi cu toții. Deci noi suntem în punctul în care România este sub asalt, suntem sub asalt rusesc, și noi ar trebui să stăm liniștiți în casă, nu-i așa, că ne spunea domnul Georgescu că să stăm liniștiți (…). Păi, nu e tocmai să stăm liniștiți, că tocmai am aflat că susținătorii campaniei domnului Georgescu sunt de extremă-dreapta, sunt oameni care, citesc acum din rapoartele declasificate, fac parte din Legiunea Străină, care organizează tabere paramilitare cu obiective de radicalizare a tinerilor”, a declarat Diana Buzoianu.

„În momentul în care afli astfel de informații cât se poate de concrete din rapoartele autorităților din România, sigur, rapoarte date, din punctul meu de vedere, mult prea târziu, dar din aceste rapoarte reiese foarte clar că nu putem să stăm liniștiți acasă, că sunt oameni care au fost manipulați cu bani din străinătate. Se vorbește în aceste rapoarte de milioane de euro sau de lei care au fost dați, prin criptomonede, în campania unui om care vine și spune că a dat zero lei, la Autoritatea Electorală Permanentă”, a adăugat deputata USR.

Diana Buzoianu: Călin Georgescu e legionar

„Pe de altă parte, avem un candidat, Elena Lasconi, care se luptă să păstrăm traseul democratic și, iată, se formează și această coaliție pro-democrație în cadrul Parlamentului, așa va arăta și guvernarea, și, da, și societatea civilă se alătură acestui demers de luptă împotriva unui legionar, practic, legionar. Nu îmi vine să cred că spun asta în 2024, dar omul e legionar”, a mai spus Diana Buzoianu.