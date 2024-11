Diana Șoșoacă: Călin Georgescu a venit ca o cometă. Eu sunt considerată regina TikTok și dețin recordul la social media / Decizia CCR – depinde dacă judecătorii primesc ordin de la Biden sau de la Trump (VIDEO)

Eurodeputata Diana Șoșoacă, candidată SOS România, a vorbit despre , joi, la Știrile B1 TV prezentate de Alex Vlădescu, și susține că decizia judecătorilor cu privire la primul tur al prezidențialelor va „depinde” de „ordinul” venit din Statele Unite.

Diana Șoșoacă, pe B1 TV: Eu sunt considerată regina TikTok

Șoșoacă a vorbit despre ascensiunea lui Georgescu.

„Dânsul a venit ca o cometă, a atacat TikTokul, pe care toți politicienii l-au considerat ineficient, unde eu sunt considerată regina TikTokului și unde inclusiv în Parlamentul European mi s-a reproșat că stau foarte mult pe TikTok și dețin recordul la social media. De ce deranjează? Pentru că social media nu poate fi contorizată de firmele de sondare de opinie”, a adăugat Diana Șoșoacă.

„Și atunci ce s-a considerat? Că tot ceea ce înseamnă TikTok și toată această dinamizare ar constitui un atac la siguranța statului, iar domnul Terheș, care a formulat contestația la CCR pe modelul celor două persoane care mi-au formulat mie, invocând inclusiv hotărârea mea. Ce scrie acolo? «Atentat la siguranța statului» și mai scrie ceva, «făcut de doamna Șoșoacă, Călin Georgescu și partidul SOS România». Și am întrebat, dar de ce m-ați băgat pe mine? Pentru că toți cei care țineau cu dumneavoastră l-au sprijinit pe Călin Georgescu. Fals! Eu nu am spus nimănui să îl sprijine. Trebuiau anulate alegerile prezidențiale. Eu atunci, la 5 octombrie, am formulat plângere penală. Am formulat acțiune în instanță de anulare a hotărârii, pentru că ”, a continuat ea.

Diana Șoșoacă: Decizia CCR – depinde dacă judecătorii primesc ordin de la Biden sau de la Trump

Întrebată ce crede că se va întâmpla joi la CCR, ea a răspuns: „Depinde dacă judecătorii primesc ordin de la Biden sau de la Trump”.

Totodată, întrebată pe ce se bazează când spune asta, președinta SOS România a adăugat: „Pe faptul că în urmă cu câteva zile Kennedy Jr. a spus foarte clar că va veni în România să îl sprijine pe Călin Georgescu (…). Kennedy Jr. este omul cel mai apropiat al lui Trump”.