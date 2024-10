Diana Șoșoacă: Decizia CCR în privința mea e o adevărată lovitură de stat / Urmează probabil să fiu aruncată și în închisoare și probabil se va reitera Experimentul Pitești. Din păcate, trăim în dictatură (VIDEO)

Europarlamentarul SOS România Diana Șoșoacă a declarat vineri, pentru B1 TV, că decizia Curții Constituționale (CCR) reprezintă o adevărată lovitură de stat.

Declarațiile au fost făcute în cadrul Știrilor B1 TV, prezentate de Alex Vlădescu.

Șoșoacă: Decizia CCR, o lovitură de stat

„Mă simt președintele României, ceea ce am și fost de patru ani de zile, pentru că noi n-am avut președinte. Politica externă a a României și politica internă au fost făcute exclusiv de Diana Iovanovici Șoșoacă.

Aduceți-vă aminte când, în anii anterior, din Parlament se anunța că agenda politică e făcută de Diana Șoșoacă din Parlamentul României. Ei,

Decizia CCR e una istorică dintr-un punct de vedere negativ pentru că e o adevărată lovitură de stat. Și asta v-o spune un jurist, unul cu notorietate și cu multe succese la nivel național și internațional.

E o lovitură de stat, e o încălcare a principiului separației puterilor în stat, că CCR nu e putere judecătorească, e o instituție politică, care e formată din judecători aleși politic – sunt votați în Parlament, dar jocurile sunt făcute dinainte. Nu sunt aleși de popor, nu reprezintă suveranitatea poporului.

Gândiți-vă că toți cei de acolo au fost membrii unor partide, inclusiv dna Laura Scântei, care e notar, a fost cu mine senator de Iași, dar de partea PNL. Ea a făcut o opinie separată și-i mulțumesc pe această cale că a fost corectă pentru prima dată în viața ei politică.

Pentru toate aceste lucruri de care am fost acuzată de CCR, trecând peste atribuțiile pe care le avea – că o judecată de acest gen putea fi făcută numai de o instanță judecătorească civilă administrativă sau penală – dna Scântei știe că noi am mai avut un diferend în Parlament, în 2021, când am fost sancționată de Senat. Dânsa era președinta Comisie juridice din Senat și m-a acuzat de exact aceleași lucruri de care m-a acuzat CCR și m-a sancționat. Am fost suspendată din atribuțiile de senator timp de 3 luni și a fost prima dată în istorie când s-a întâmplat asta. Eu am atacat sancțiunea în instanță tocmai pentru a nu exista un precedent și să nu fii judecat pe declarații și opinii politice. Conform articolului 72 din Constituție, noi să avem imunitate parlamentară pentru declarații și opinii politice în orice situație.

Or CCR a venit aici și a rejudecat pentru a doua oară un caz în care eu am fost judecată de Curtea de Apel București și Curtea Supremă, care au anulat sancțiunea din Senat.”, a declarat Diana Șoșoacă.

Șoșoacă: Trăim în dictatură

„Deci (CCR) și-a depășit atribuțiile încălcând separația puterilor în stat, m-a judecat a doua oară pentru aceleași fapte, ceea ce e de neconceput, și e o lovitură de stat pentru că CCR nu are atribuții în a judeca comportamentul unor oameni. Ne-am întors în 1950, când era poliție politică și oamenii care aveau curajul meu au fost închiși în închisorile comuniste.

Urmează probabil să fiu aruncată și în închisoare și probabil se va reitera Experimentul Pitești. Din păcate, trăim în dictatură”, a mai afirmat europarlamentarul SOS România.