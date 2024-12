Cu cine va forma PSD o alianță? Bodog: Prima discuție o vom avea cu PNL. Cunosc foarte mulți lideri din PNL care își doresc ca prima discuție să fie între cele două partide care au asigurat stabilitatea în România (VIDEO)

(PSD) a fost întrebat în cadrul Știrilor B1 TV, prezentate de Alex Vlădescu, cu cine ar putea face PSD-ul o alianță după aceste alegeri parlamentare.

Bodog a confirmat că prima discuție o vor avea cu PNL. “Cunosc foarte mulți lideri din PNL care își doresc ca prima discuție să fie între cele două partide care au asigurat stabilitatea în România”, a adăugat fostul ministru.

Florian Bodog a subliniat că, având în vedere că PSD a obținut cele mai multe voturi, ar trebui să aibă dreptul de a propune premierul.

„Prima discuție o vom avea cu PNL-ul”

Bodog a menționat că va urma o perioadă de negocieri dificile între partidele politice și a afirmat că este important ca toate partidele să renunțe la pretenții exagerate și să colaboreze pentru a asigura stabilitatea și creșterea economică a României.

“Acum, eu cred că a ieșit din discuție o astfel de propunere, ca PNL-ul să dea premier. Nu știu dacă mai e în discuție o astfel de propunere.

De altfel, la ședința pe care am avut-o astăzi, unde am participat și eu, nu s-a discutat acest lucru, dar normal așa ar fi, partidul care are cele mai multe voturi și cel mai mare procent în alegeri, ar trebuie să dea premierul.

Cu siguranță va urma o perioadă foarte grea, o perioadă foarte încărcată de negocieri între toate partidele politice și cred că, așa cum am anunțat de altfel, înainte de aceste alegeri și înainte de toate tururile de alegeri, noi suntem consecvenți. Prima discuție o vom avea cu PNL-ul și cunosc foarte mulți lideri din PNL care își doresc ca prima discuție să fie între cele două partide care au asigurat stabilitatea în România și cărora, până la urmă, românii le-au acordat încredere, plus minus le-au acordat încredere pentru a-și continua reformele și pentru a-și continua deciziile bune pe care le-au luat pentru România”.

„Eu cred că este foarte clară tendința și direcția în care merge Partidul Social Democrat”

Bodog a fost întrebat cu cine va face PSD alianță.

“Ați văzut declarațiile partidelor politice. Știm că AUR își dorește să intre la guvernare, dar ați văzut și declarația premierului și președintelui reconfirmat al PSD, Marcel Ciolacu, care a spus că prima discuție pe care o va avea, va fi cu Partidul Național Liberal. Deci eu cred că este foarte clară tendința și direcția în care merge Partidul Social Democrat, dar eu cred că, până la urmă, toate partidele vor trebui să renunțe la anumite pretenții aberante în ceea ce privește programul de guvernare și vor trebui să se așeze pe un program de guvernare, care să continue ceea ce s-a început bun în România și să asigure stabilitate în România și să asigure creșterea economică. Că dacă nu avem creștere economică, putem să facem noi politică toată ziua”.