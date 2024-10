Dominic Fritz: Vedem o mentalitate de milițieni politici puși să îi pedepsească pe cei care sunt corecți în fața românilor, ca să păstreze privilegiile pentru cei care au făcut lege împreună cu clanurile de ani de zile (VIDEO)

Primarul Timișoarei, Dominic Fritz (USR), a vorbit despre tensiunile referitoare la planșeul Unirii și despre lupta cu clanurile de la el din oraș, marți, pe B1 TV, la „Politica Zilei” cu Ioana Constantin, și a reclamat în acest context „o mentalitate de milițieni politici care sunt puși să îi pedepsească pe cei care sunt corecți în fața românilor, ca să păstreze privilegiile pentru cei care au făcut lege împreună cu clanurile de ani de zile”.

Dominic Fritz, pe B1 TV, despre tensiunile referitoare la Planșeul Unirii

Primarul Timișoarei spune că a observat „două lucruri” în problema de la București.

„Cred că am văzut două lucruri. Am văzut, pe de o parte, cum există un PSD care este atât de obișnuit să fie la putere, să controleze toate instituțiile statului, că, cumva, cred că singure gândurile negre au luat-o înainte și s-au trezit într-o situație în care n-au respectat legea și au mai fost și mândri că n-au respectat-o”, a declarat Dominic Fritz.

„Pe de altă parte, îl avem pe Nicușor Dan, care insistă să se respecte legea, dincolo de calcule politice pe termen scurt, și care spune, legea e lege și trebuie să o aplicăm pe tot, și într-un fel de aceea domnul Ciolacu l-a retras atât de repede pe domnul Băluță, pentru că și-a dat seama că acolo avem imaginea perfectă pentru miza politică pe care o avem în anul acesta electoral, în care avem un partid care vrea toată puterea și care este obișnuit să se folosească de toată puterea, și avem cumva o opoziție (…) la nivel național care încearcă să insiste că această societate poate să funcționeze și poate să se dezvolte doar atunci când toată lumea respectă legea, de la Președinte, la prim-ministru, la miniștri, la primari. Din păcate, nu vedem asta”, a adăugat edilul.

Ce a spus despre lupta cu clanurile din Timișoara

„Eu am văzut asta în Timișoara, când mi-am dat seama că de fapt nu este doar o luptă cu clanurile. Este, în același timp, și o luptă cu toate instituțiile care au fost complice cu aceste clanuri care au furat patrimoniul Timișoarei de zeci de ani”, a continuat Dominic Fritz.

„Chiar am avut, nu știu, poate o revelație acum câteva săptămâni, îți amintești că am demolat acolo pe un teren de un hectar, unde au fost construcții ilegale de 20 de ani pe care nimeni nu le-a văzut, nicio instituție a statului nu a intervenit, toată lumea s-a prefăcut ca și cum nu ar fi domeniu public acolo. Eu am demolat, am făcut acolo un parc foarte frumos și acum a venit Inspectoratul de Stat în Construcții ca să controleze ce am făcut eu, a venit și Agenția de Mediu că de ce am plantat acolo copaci, și Inspectoratul de Stat m-a amendat pentru că am pus coșuri de gunoi fără autorizație de construcție”, a adăugat el.

„Vedem în această mentalitate că este o mentalitate de milițieni politici care sunt puși să îi pedepsească pe cei care sunt corecți în fața românilor, ca să păstreze privilegiile pentru cei care au făcut lege împreună cu clanurile de ani de zile”, a mai spus primarul Timișoarei.