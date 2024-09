Drulă: REPER a primit zeci de mii de semnături de la PNL pentru a putea candida. Și pentru alegerile de acum, semnăturile sunt promise tot de PNL. Motivul – Orice fragmentare a votului reformist face doar jocurile lor

Fostul lider USR Cătălin Drulă afirmă că REPER e susținut din umbră de PNL deoarece fragmentarea votului de dreapta servește actualei puteri PSDNL. Drulă a lansat un îndemn la electorat să „nu se lase amăgit” și să voteze USR și pe Elena Lasconi. Fragmentarea votului între mai multe partide nu va face decât să ajute PSD și PNL, a insistat Cătălin Drulă. Reacția vine în contextul unor declarații despre diaspora făcute de Lasconi, declarații care de adversarii politici, inclusiv de REPER.

Drulă afirmă că REPER e susținut din umbră de PNL

„Atacul Reper la adresa Elenei Lasconi este bazat pe o afirmație evident răstălmăcită.

M-aș fi așteptat la mai multă decență.

Eu respect opțiunea celor 300 de mii de români care au votat Reper în 9 iunie. Dar mă întreb, dacă ar fi știut că Reper a primit zeci de mii de semnături de susținere de la PNL pentru a putea candida, ar mai fi votat la fel?

Oare s-ar simți înșelați dacă ar ști că și pentru alegerile de acum, semnăturile de susținere sunt promise tot de la PNL (Reper neavând capacitatea de a le strânge)?

Și că același PNL va oferi (din nou) susținere mediatică Reper, totul doar pentru a rupe cât mai multe voturi de la USR?

Este evident că singura șansă de a opri PSD-PNL să stăpânească România încă 5 ani este susținerea Elenei Lasconi și a USR-ului.

Orice fragmentare a votului reformist face doar jocurile lor. Nu vă lăsați amăgiți”, a transmis Cătălin Drulă,

De ce au eșuat negocierile USR – REPER – FD – PMP pentru formarea unei alianțe

Amintim că Elena Lasconi, lidera USR și candidata partidului la prezidențiale, a explicat marți, pentru B1 TV, dintre USR și celelalte mici partide e dreapta.

„Nu era vorba de orgolii. Eu, vă spun, am decență și n-o să mă apuc niciodată să arunc cu noroi, mai ales în oamenii cu care am dorit să fac alianță. Dacă ei au ales drumul ăsta, e păcatul lor. Nu a fost vorba de orgolii, a fost vorba de cererile pentru locurile de parlamentari, care erau nejustificate pentru cât sunt în sondaje, în momentul de față”, a explicat Lasconi, pentru B1 TV.