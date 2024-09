Elena Lasconi, despre motivele pentru care au eșuat negocierile cu Forța Dreptei, PMP și Reper: Nu a fost vorba de orgolii. A fost vorba de cererile pentru locurile de parlamentari, care erau nejustificate (VIDEO)

, lidera USR şi candidata partidului la , a spus în cadrul emisiunii „Actualitatea”, moderată de Tudor Mușat, pe B1 TV, motivele pentru care negocierile cu Forța Dreptei, PMP și Reper au eșuat.

„Am crezut că găsim o cale, dar nu s-a putut”

Lasconi a ținut să precizeze că nu a fost vorba de orgolii, ci de cererile pentru locurile de parlamentari, care erau nejustificate, dacă ne raportăm la cum se situează partidele enumerate mai sus în sondaje.

“Nu era vorba de orgolii. Eu, vă spun, am decență și n-o să mă apuc niciodată să arunc cu noroi, mai ales în oamenii cu care am dorit să fac alianță. Dacă ei au ales drumul ăsta, e păcatul lor.

Nu a fost vorba de orgolii, a fost vorba de cererile pentru locurile de parlamentari, care erau nejustificate pentru cât sunt în sondaje, în momentul de față, dar eu îi respect și vreau să-i mulțumesc și domnului Tomac, în mod special, domnului Orban și doamnei Strugariu și lui Dragoș Pîslaru, pentru că au participat la negocieri. Nu au fost ușoare, ne-am întâlnit de foarte multe ori. Am crezut că găsim o cale, dar nu s-a putut și nu e doar că USR-ul nu a putut, pentru că și PNL a avut discuții cu toți.

Era nejustificată cererea, încă o data, nu aș vrea să dau foarte multe din casă, pentru că atunci când ai negocieri, îți respecți partenerii de discuții și eu chiar asta fac”.