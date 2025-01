Elena Lasconi, după afirmația că poate ajunge în turul 2 al prezidențialelor cu Nicușor Dan: “E o metaforă. Mi-ar plăcea, dar nu cred că se va întâmpla. Candidatul izolaționiștilor vedem că e cotat foarte bine” (VIDEO)

, președinta USR și candidata partidului la prezidențiale, a comentat în emisiunea „News Pass”, moderată de Laura Chiriac, pe B1 TV, afirmația pe care a făcut-o miercuri, după întâlnirea cu , referitoare la posibilitatea de a intra amândoi în turul 2 al alegerilor prezidențiale.

„Mulți sunt dezamăgiți și nu mai văd rostul de a merge la vot”

Lasconi a afirmat că este o „metaforă” și că există o dezamăgire generală în rândul alegătorilor, ceea ce ar putea duce la o prezență mai mică la vot. Ea a subliniat că România este „țara tuturor posibilităților” și a exprimat îngrijorări cu privire la anularea alegerilor și la deciziile Curții Constituționale, care ar putea avea un impact negativ asupra democrației. Elena Lasconi a menționat că nu există posibilități de a repara ceea ce a fost stricat și a subliniat lipsa de dovezi și de anchete în legătură cu aceste probleme.

“Da, e o metaforă. Da, mi-ar fi plăcut să … mi-ar plăcea să … Dar nu cred că se va întâmpla pentru că vedem foarte clar că candidatul izolaționiștilor e cotat foarte bine și a crescut, de când s-au anulat alegerile, tocmai pentru că nu s-a schimbat nimic în societatea românească și oamenii sunt dezamăgiți. Mulți sunt dezamăgiți și nu mai văd rostul de a merge la vot.

Este posibil să avem o prezență mai mică la vot la prezidențialele din mai, dacă ele o să se întâmple”, a spus Lasconi.

„România este țara tuturor posibilităților”

Întrebată dacă are dubii în ceea ce privește organizarea prezidențialelor în luna mai, președinta USR a spus:

“România este țara tuturor posibilităților. Eu nu m-am gândit vreodată, în acești 35 de ani, că se vor anula alegeri în România și că Curtea Constituțională este stat în stat și va lua atâtea decizii care au un precedent extrem de periculos pentru democrație și care nu pot să fie reparate. Eu nu am nicio variantă, am vorbit cu foarte mulți oameni care se pricep, juriști și nu există nicio posibilitate să repari ceea ce au stricat ei. Adică să scoți din cursa pentru prezidențiale pe cine vrei tu, să faci renumărare, deși o contestație este făcută doar pentru 3 secții în care nu s-au schimbat cifrele în ceea ce mă privește și 3 – anularea, după ce s-a comunicat inclusiv de către Administrația Prezidențială că turul 1 a fost în regulă, ne-am trezit că s-au anulat. Deci să știți că sunt multe voci la nivel internațional care își pun această întrebare, unde sunt dovezile, ce dovezi are România, de ce nu le face publice? Încă o data, niciun vinovat, nicio anchetă, nimic”.