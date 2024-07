Elena Lasconi, după ce s-a vehiculat că ar fi luată în calcul de USR pentru prezidențiale: Dacă este adevărat, e o onoare / Cătălin Drulă ar putea să fie un Președinte foarte bun / Decizia, luată de membrii prin vot

Elena Lasconi, primarul din Câmpulung, ar fi luată în calcul de USR ca posibilă candidată pentru alegerile prezidențiale de anul viitor, au declarat multiple surse din partid pentru , precizând că încă nu a fost luată o decizie în acest sens, ci este vorba doar despre una dintre variantele discutate la ora actuală.

Reacția Elenei Lasconi după ce s-a vehiculat că ar fi luată în calcul de USR pentru prezidențiale

Elena Lasconi spune că decizia va fi luată de către toți membrii USR prin vot.

„Dacă sunt luată în calcul și se discută în USR despre treaba asta, vă dați seama că pentru mine este o onoare, dar este și copleșitor în același timp. Eu cred că cum îl cunosc pe Cătălin Drulă, ar putea să fie un președinte foarte bun de țară și a demonstrat asta cât a fost ministru. Oricum, decizia va fi luată de către toți membrii prin vot. Eu nu m-am gândit pe persoană fizică să candidez la prezidențiale, dar tot ceea ce fac în fiecare zi este pentru România. Nu am stat ca să mă gândesc la varianta candidaturii la prezidențiale, am foarte multă treabă ca primar”, a declarat primarul din Câmpulung.

Elena Lasconi, care va deschide lista USR la europarlamentarele din 2024, spune că nu și-a propus să fie Președintă sau premier.

„Probabil o să se facă măsurători. Eu fac politică de trei ani. Nu știu, este foarte repede tot ce se întâmplă. Am de implementat câteva zeci de proiecte pe fonduri europene. Eu vreau să fac lucruri bune pentru țară, nu mi-am propus niciodată să fiu Președinte, prim-ministru. Ok, da, am auzit, da, vă votăm președinte, dar eu nici măcar nu m-am gândit la asta”, a mai declarat ea.