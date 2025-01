Elena Lasconi: „Eu nu înțeleg, încă, candidatura lui Nicușor Dan. Stau să mă gândesc dacă nu cumva e altceva la mijloc cu această candidatură / “Eu voi candida la alegerile prezidențiale, nu am cum să fac un pas înapoi” (VIDEO)

Președinta USR, , a avut o intervenție în cadrul emisiunii Talk B1, moderată de Gabriela Mihai, unde a discutat despre candidatura sa la alegerile prezidențiale.

Lasconi a declarat că nu înțelege, încă, motivul pentru care candidează, având în vedere că ea a fost singurul candidat pro-european care a ajuns în turul 2 al alegerilor anterioare. Lasconi a menționat că, dacă alegerile nu ar fi fost suspendate, ar fi avut șanse mari să câștige, având în vedere că sondajele o plasau în fața altor candidați.

De asemenea, ea a subliniat că nu poate face un pas înapoi în fața candidaturii lui Nicușor Dan și că este important ca România să aibă un președinte care să servească onest și să lucreze pentru binele românilor. Lasconi a subliniat că guvernul actual nu îndeplinește așteptările și că soluția pentru România nu este izolarea, ci un parteneriat activ în Uniunea Europeană și cu Statele Unite.

„Eu nu înțeleg, încă, candidatura lui Nicușor Dan”

Elena Lasconi a reafirmat angajamentul ei de a candida și a menționat că va avea o întâlnire cu Nicușor Dan pentru a discuta despre candidaturile lor.

“Eu nu înțeleg, încă, candidatura lui Nicușor Dan, dar să nu uităm că eu am fost singurul candidat pro-european, care am intrat în turul 2 și, astăzi, dacă nu se anulau alegerile, puteam avea acest interviu de la Cotroceni, pentru că șansele ca eu să câștig erau foarte mari, adică aveam inclusiv cifre, sondaje făcute înainte cu câteva zile. Deja îl depășisem pe a Călin Georgescu, era și o masă de 11 % de nehotărâți.

Nu înțeleg asta și nu cred că cu mine ar trebui să vorbiți despre fragmentare, pentru că pe mine m-au votat, nu-i vorba de sondaje, aici e vorba de voturi fizice care se află în saci, peste 1.700.000 de români care au crezut în mine. Puneți-vă în locul meu și spuneți-mi dumneavoastră, ca jurnalist cu atâta experiență, ce le-ați comunica acestor oameni, plus că eu am fost votată cu peste 90 % de către colegii mei, în Congres, anul trecut, pentru că candidatul la prezidențiale se stabilește de către Congres.

Deci eu voi candida la alegerile prezidențiale pentru că am demonstrat că am ajuns în turul 2. Știu foarte bine că s-ar putea ca unii oameni să mă fi votat tactic și vreau să le mulțumesc pentru lucrul acestea și cred că m-am achitat de încrederea oferită, chiar și printr-un vot tactic, pentru că am intrat în turul al doilea și, de asemenea, sunt absolut convinsă că există și oameni care nu neapărat au fost fanii mei, dar nu i-au plăcut pe ceilalți și se vedea clar diferența dintre mine și ei. Și acestora vreau să le mulțumesc foarte mult, dar eu nu am cum să vin astăzi și să vă spun stai puțin că a venit altcineva. Poate să mai vină să mai candideze încă 2 sau 3 până la alegeri. Putem să vedem lucrul acesta.

Eu nu am cum să fac un pas înapoi, mai ales că atunci când am intrat în această luptă, care, credeți-mă, a fost grea și continuă. Este foarte grea, iar Guvernul nu face ce trebuie, președintele care se ține cu dinții de putere nu face ce trebuie și nu fac altceva decât să umple valul de izolaționism, care nu este o soluție pentru România. Dacă vrem să mai rămânem în Uniunea Europeană și să fim în continuare în parteneriat cu Statele Unite ale Americii și NATO nu asta este soluția. Soluția pentru România este un președinte care își dorește și îi face plăcere să servească românii, care muncește, care este onest, este foarte important, de foarte multe ori am spus lucrul acesta”.

Întrebată când urmează să aibă loc discuția cu Nicușor Dan cu privire la canditura la prezidențiale, Lasconi a răspuns: “Miercuri, la prânz”.

„Eu nu am cum să fac un pas înapoi”

De asemenea, Lasconi a fost întrebată cum va arta discuția pe care o va purta cu Nicușor Dan, având în vedere rezultatele sondajului Avangarde, unde Nicușor Dan apare pe locul 3, iar ea pe locul 5.

“Da, mă bucur că sunt iarăși pe locul 5 în sondajele astea. Așa am fost și în sondajele prezentate anul trecut. Spuneți-mi și mie cine a prezentat vreun sondaj care să fi reflectat realitatea, în afară de USR? Deci nu există, eu nu am încredere în aceste sondaje și dacă ar fi de măsurat candidați, aș propune să se facă 2 tipuri de sondaje în care într-un sondaj să existe Nicușor Dan, fără mine și în altul să fiu eu fără Nicușor Dan, să vedem cine captează mai mult, dacă ar trebui să ne gândim în felul acesta, dar eu nu am cum să fac un pas înapoi, v-am spus pentru că deja am trecut prin alegerile prezidențiale și stau să mă gândesc dacă nu cumva e altceva la mijloc cu această candidatură.

Dați-mi voie să vorbesc prima dată cu Nicușor, să punem cărțile pe masă și să vedem despre ce este vorba, pentru că au fost multe încercări de a mă scoate pe mine din această luptă, pentru că sunt singurul candidat care, într-adevăr, aș încurca oamenii sistemului”.