Elena Lasconi, explicații despre studiile sale: Am terminat cu 9,20, dar nu m-am bătut cu pumnul în piept că am făcut ASE-ul. A fost greu, și cu job, și cu copil. Sunt mândră! (VIDEO)

Elena Lasconi, lidera USR şi candidata partidului la prezidențiale, a vorbit pe larg, pentru B1 TV, despre studiile sale. Ea a susținut că atacurile la adresa ei pe acest subiect vin „tot pe filiera PNL, , să propun un premier”. Lasconi a insistat că știe acest lucru pentru că a fost jurnalistă și „am și eu sursele mele, din trei surse aflu lucruri”.

„Dacă vor să se ia la întrecere cu mine pe cultură generală, pe ce vor ei, n-au decât să facem o dezbatere, să vedem”, a mai spus Elena Lasconi.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Actualitatea”, moderată de Tudor Mușat pe B1 TV.

Elena Lasconi, explicații despre studiile sale și facultatea pe care a terminat-o

„Mă aștept la aproape orice… Nu am ascuns niciodată faptul că eu am terminat Universitatea Ecologică din Deva, Managementul Turismului și Comerțului Internațional, că și când am terminat-o au fost știri la nivel local, au fost știri la nivel național când am dat licența la ASE, că știu că au picat destul de mulți licența atunci. Mereu am vorbit despre asta, că era singura mea opțiune.

M-am căsătorit la 18 ani, am adus pe lume un copil după 2 ani, după alți 2 ani am divorțat și, înainte de a mă angaja la PRO TV Deva, lucram încă la radio, un radio din Hațeg, am auzit că se deschide această Universitate Ecologică. Și eu îmi doream foarte mult să dau la ASE în timpul liceului și toată lumea spunea că e o facultate foarte bună, că vin profesori de la ASE București și de la Institutul de Științe Eocnomice de la Timișoara. Eu mi-am dorit ASE dintotdeauna și am zis că mă duc și eu, deși erau vreo 4 pe loc și erau vreo 5 ani de când terminasem liceul și eram cam ruptă de ce însemna învățat.

Am dat la facultate, către 200-300 am fost, și am intrat pe locul 36. Mi-aduc aminte că am sunat plângând acasă, că luxram la radio, și le-am zis că am intrat la facultate. Și ai mei se întrebau ce-mi trebuie asta, că nimeni de la mine din familie nu a făcut facultate.

Ei, apoi am ajuns la Pro TV Deva, la foarte scurt timp, și gândiți-vă că eram mamă singură cu copil și cu job care-mi lua 16 ore, uneori și mai mult, că eram în redacție la 7 dimineața și jurnalul pe local se termina la 23.00 și uneori plecam la 3 dimineața să fac reportaje cu care se deschidea jurnalul la Pro TV București ,care atunci era la 19.30.

Am muncit foarte mult, am încercat, m-am dus la școală, în primii 2 ani am crezut că n-o să termin că era foarte, foarte greu și apoi am stat să mă gândesc: opțiunea mea e că nu fac facultatea niciodată sau să mă țin și să trec examenele. Ăsta era scopul, să trec examenele. Am învățat și greu a fost primii 2 ani, apoi a fost un pic mai ușor.

Când am terminat facultatea, aveam opțiunea să dau licența, dacă mai așteptam câteva luni, la o facultate din Sibiu, unde mai mult de jumătate din colegii mei s-au dus să dea. Era o facultate particulară, acreditată. Eu m-am ambiționat să dau la ASE, mi-am luat concediu 3 luni, a fost cel mai lung concediu al meu…

Puteam să nu fac, că nu trebuie să aibă toată lumea facultate, puteam să n-o fac. Mi-a fost foarte greu, dar am zis că mă țin de ea. Puteai să dai licența la orice facultate acreditată, nu era obligatoriu la ASE. Eu am învățat, am martori colegele mele cu care am învățat, care au stat cu mine la București (…)

Și am reușit și m-am bucurat că am luat 8,40 la scris și 10 la lucrarea de licență, adică am terminat cu 9,20, dar nu m-am bătut cu pumnul în piept că am făcut ASE-ul. Dar mă mândresc că am luat licența la ASE în condițiile în care picaseră mulți anul acela.

Când ai un copil de crescut și aș vrea să se pună multe mame în locul meu, dacă le mai arde și cu copil, și cu serviciu… A fost greu, dar nu regret nimic și sunt foarte mândră!”, a povestit Elena Lasconi, pentru B1 TV.