Elena Lasconi: PSD și PNL sunt incapabile să gestioneze PNRR. Reformele pe care USR le-a adus și pentru care am luptat în cadrul PNRR sunt acum uitate, înlocuite de o corupție care ne face să pierdem banii europeni

, președinta USR și candidata partidului la alegerile prezidențiale, a reacționat după ce a apărut informația conform căreia România nu a atins șase jaloane din . Prin urmare, Comisia Europeană a propus suspendarea parţială a plăţii.

„PSD și PNL sunt incapabile să gestioneze PNRR”

Lasconi acuză PSD și PNL și spune că cele două partide sunt incapabile să gestioneze PNRR.

„E oficial, o spune Comisia Europeană: Marcel Ciolacu a ales oamenii de partid în locul banilor din PNRR pentru școli, spitale și drumuri.

Din cele 2,7 miliarde de euro solicitate de Guvernul PSD-PNL, aproape 1,1 miliarde de euro sunt BANI BLOCAȚI! Mare parte din bani, adică 500 de milioane de euro, pentru că Marcel Ciolacu și ai lui au folosit companiile de stat pentru a-și recompensa oamenii de partid în loc să aducă profesioniști, să organizeze concursuri pe bază de competență, așa cum USR a trecut în PNRR.

Cum mai poate guverna Marcel Ciolacu după ce Comisia Europeană a propus suspendarea plăților din PNRR pentru că PSD nu poate renunța să-și numească pilele în funcții în instituțiile de stat în vreme ce crede că păcălește o țară că face curățenie pe listele de parlamentare?!

Nu credeți că despre asta ar trebui să discutăm public aprins? PSD și PNL sunt incapabile să gestioneze PNRR. Reformele pe care USR le-a adus și pentru care am luptat în cadrul PNRR sunt acum uitate, înlocuite de o corupție care ne face să pierdem banii europeni. Gașca lui Ciolacu, în loc să aducă profesionalism în companiile statului, a continuat să numească incompetenți pe funcții-cheie în companii ca Nuclearelectrica, CFR sau Metrorex”, a scris Elena Lasconi, pe pagina sa oficială de Facebook.

„Am adus fonduri europene de 40 de ori cât bugetul orașului Câmpulung”

„Dar nu cred că public vom discuta aprins despre asta. Ci, mai degrabă, despre lucruri pe care nu le-am spus. Văd că unii încearcă să discute aprins despre așa-zisele „gafe” ale mele: că nu știu care-i treaba cu impozitul pe venit global, cu bugetul Armatei. Hai să ne lămurim, se poate vedea și-n înregistrările complete: despre impozitul pe venit global am zis că eu, ca primar, nu am mărit impozite și că noi, ca partid, USR, susținem cota unică de impozitare. Nu discutăm alte variante de impozitare, ci doar reduceri de impozite pe muncă. Eu zic că a fost clar. Sunt atacată că aș fi zis că nu vreau să dau bani la Armată, că ajunge 2,5% din PIB. Am zis să cheltuim întâi procentul acesta și mai vedem. În 2023, bugetul alocat Armatei, inițial, a fost de 2,5% din PIB, ulterior, prin OUG, a fost tăiat la 2%. Dar, în mod real, cheltuielile bugetului Ministerului Apărării Naționale au reprezentat 1,58% din PIB. Diferența până la 2% a ajuns în Fondul de Rezervă gestionat de premierul Marcel Ciolacu: peste 7 miliarde de lei, bani care ar fi trebuit să meargă la înzestrarea Armatei.

Eu pot să demonstrez cu fapte că mă pricep la ceea ce fac. Am adus fonduri europene de 40 de ori cât bugetul orașului Câmpulung. Nu cred că reușeam asta dacă nu înțelegeam bugete, cifre, tipuri de impozite. Fapte, nu manipulare electorală!

Dar probabil că Ciolacu va scăpa ușor că a pierdut banii românilor din care se puteau construi zece spitale. Să discutăm aprins despre ceea ce n-a zis Lasconi.

E îngrijorător ce vedem cu Ciolacu premier. Ce ne așteaptă dacă Ciolacu ajunge președinte? O țară blocată, o economie distrusă, un PNRR blocat și, odată cu PNRR, și șansa țării la modernizare.

Nu îi lăsăm!”, a mai scris Elena Lasconi, pe Facebook.