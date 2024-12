Elena Lasconi: România nu poate să valseze după cum cântă Rusia lui Putin! De noi ține să ieșim din nebunia ultimelor săptămâni mai uniți, mai bine informați, mai puternici

Elena Lasconi, liderul și candidata USR la alegerile prezidențiale, a transmis un îndemn la „calm și gândire limpede” și s-a arătat de părere că „vom trece împreună prin toate, învățând din aceste lecții”.

Elena Lasconi (USR), despre alegerile prezidențiale

Liderul USR a amintit că duminică ar fi trebuit să aibă loc finala prezidențială.

„Astăzi, dacă democrația noastră nu s-ar fi dovedit atât de fragilă, am fi mers la vot. Și le mulțumesc, încă o dată, celor care m-au sprijinit în această perioadă și m-ar fi votat și astăzi. Le mulțumesc și îi mai asigur o dată că am înțeles foarte clar că nu este vorba despre mine, ci despre lupta extrem de importantă pe care trebuie să o dăm ca să nu reintrăm în sfera de influență a rușilor”, a declarat Elena Lasconi, duminică, într-un mesaj pe Facebook.

„Astăzi este o zi importantă, la fel ca mâine, să cerem răspunsuri. Ce au făcut instituțiile statului de am ajuns aici? Cine răspunde, într-un final, pentru că propaganda rusă și-a făcut de cap la noi? Indiferent ce ne vor aduce următoarele zile, eu cred că este extrem de important să rămânem calmi într-un moment tensionat. Să rămânem calmi și să cerem răspunsuri de la cei care au obligația să le prezinte public. Să nu uităm că am ajuns aici și pentru că organismele statului responsabile cu menținerea ordinii și cu respectarea legii in România nu și-au făcut datoria la timp”, a adăugat Elena Lasconi.

Lasconi: România nu poate să valseze după cum cântă Rusia lui Putin!

Elena Lasconi a continuat spunând că „România nu poate să valseze după cum cântă Rusia lui Putin”, precum și că „de noi ține să ieșim din nebunia ultimelor săptămâni mai uniți, mai bine informați și mai puternici în fața atacurilor care capătă diverse forme”.

„Toate demersurile făcute de mine sunt pentru a-i asigura pe români, dar și țările occidentale că drumul nostru este proeuropean și pro-NATO. Din postura de candidat la Președinție am încercat să fac o serie de demersuri prin care să asigur aliații noștri că, prin mine, România va avea în continuare siguranța drumului european și consolidarea valorilor occidentale și nord-atlantice. Nu a fost și nu este vorba despre mine, ci despre viitorul nostru, al tuturor. Chiar nu sunt cuvinte mari, ci realitatea pe care o trăim”, a adăugat Elena Lasconi.

„Vă asigur că vocea voastră a fost auzită și că neliniștea voastră o percep la întreaga ei intensitate. Îndemnul meu în aceste zile tulburi este la calm și gândire limpede. Vom trece împreună prin toate, învățând din aceste lecții. Nu ura, nu nervii, nu strigătul ne vor duce într-o poziție mai bună, ci calmul, discuțiile coerente și o bună strategie puternică pentru viitor. Îmi doresc o Românie puternică în Europa și știu că așa va fi dacă suntem uniți!”, a mai spus Lasconi, liderul și candidata USR la alegerile prezidențiale.