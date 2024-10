Fiica senatoarei USR Simona Spătaru a făcut aproape 12 ore cu trenul până la Costinești. Simona Spătaru: „Am crezut că îmi povestește ceva dintr-un roman” (VIDEO)

Senatoarea USR Simona Spătaru a reclamat problemele din transportul feroviar, miercuri, la Talk B1 cu Irina Petraru, și a dezvăluit că fiica sa a făcut aproape 12 ore cu trenul până la Costinești în plin sezon estival.

Simona Spătaru (USR), pe B1 TV, despre problemele din transportul feroviar

„Practic, te descurajează în vreun fel să iei vreo decizie să călătorești, pentru că sigur că în afară că durează foarte mult, ceea ce este total inadmisibil, te și îmbolnăvești pe parcurs, deci pleci cu copiii, inclusiv tu, ca adult, ai foarte multe obstacole pe perioada pe care o desfășori în tren. Vă dau un exemplu, săptămâna trecută, fata mea e la liceu, a mers cu un grup de prieteni în Costinești. A plecat la 9 și jumătate de acasă, a ajuns la ora 21 în Costinești, în România, din București”, a declarat Simona Spătaru.

„S-a stricat locomotiva, următoarea n-a fost bună, aproape, la 40 de kilometri, au ars șinele, în România! Am crezut că îmi povestește ceva dintr-un roman sau că fac glume între ei. Au ajuns copiii ăștia fierți. Au spus că este pentru ultima dată când călătoresc cu trenul în România. Lucrurile acestea, după cum știm cu toții, se repetă an de an, an de an”, a adăugat senatoarea USR.