Florin Barbu: „Ministerul Agriculturii a semnat 1,5 miliarde de euro pentru următorii 3 ani procesare în România. Vom deveni primul jucător în procesare din sud-estul Europei” (VIDEO)

Florin Barbu (PSD), ministrul Agriculturii, a declarat vineri, pentru B1 TV, că România va deveni primul jucător în procesare din sud-estul Europei dacă în următorii trei ani va implementa programele semnate la minister. Barbu s-a arătat convins că acest lucru se va întâmpla.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Talk B1”, moderată de Gabriela Mihai pe B1 TV. Ministrul a vorbit și despre eliminarea facilităților fiscale și domeniu și oferirea de granturi pentru fermieri.

Barbu, despre investițiile în procesare

„Ministerul Agriculturii a semnat 1,5 miliarde de euro pentru următorii 3 ani procesare în România. Vorbim de 600 de milioane de euro fonduri europene din Programul Național Strategic și de aproape 900 de milioane de euro programul pe care noi l-am lansat în 2023 – INVESTALIM în România, schema de ajutor de stat.

Dacă vor finaliza aceste proiecte în următorii trei ani, și eu sunt sigur de asta, România devine primul jucător în procesare din sud-estul Europei”, a declarat ministrul Agriculturii, pentru B1 TV.

Barbu, despre eliminarea facilităților fiscale în agricultură

Întrebat despre și din domeniu, Florin Barbu a răspuns: „Toate aceste facilități fiscale erau date de către Guvernul României. Odată cu aplicarea PNRR, aceste facilități trebuiau eliminate. Așa a fost aprobat Planul de Reziliență. Pentru fermieri, și am avut o discuție serioasă și am un dialog permanent, e nevoie de granturi de la bugetul de stat, așa cum am făcut în sectorul zootehnic și de anul acesta România produce în plus 1,5 milioane de porci. La sectorul avicol cu 90 de milioane de pui mai mult”.

Totodată, întrebat despre nemulțumirile producătorilor de carne de porc legate de importurile masive și faptul că Ministerul Agriculturii n-ar face nimic, Barbu a răspuns: „Am luat măsuri, măsurile sunt să producem proc românesc în România. România are un grad de autosuficiență de 8,7 milioane de porci. Acum, până în 2023, când am ajuns la minister, România producea 3,2 milioane. Am deschis un program și deja fermele sunt populate și în 2025 ajungem la 5,7 milioane. Vom deschide noi investiții, ca în 3 ani să ajungem să producem în zona industrială 8,7 milioane, să ne asigure gradul de autosuficiență. Toate acestea au fost realizate printr-un program de dezvoltare, că în 2023, când am ajuns la Minister, fondurile erau alocate haotic”.