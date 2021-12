Florin Cîțu: PNL nu susține creșterea de taxe sau introducerea unora noi. Noi am scos taxele și supraaccizele stabilite în 2017 – 2019 și am reușit să încasăm mai mulți bani la buget, deși era criză economică globală (VIDEO)

Florin Cîțu, peședintele PNL, a declarat joi, din nou, că liberalii nu susțin creșterea taxelor sau introducerea de noi taxe. Cîțu a subliniat că ei au reușit să atragă mai mulți bani la bugetul de stat eliminând din taxele și supraaccizele introduse de guvernările PSD, și asta chiar în cea mai mare criză economică globală din ultimii 100 de ani. „Mi se pare lipsă de efort că spui că nu poți să crești veniturile în 2022 când nu mai ai nici criză economică globală și nici nimic și ai nevoie de taxă”, a mai afirmat Cîțu.

Declarația vine în contextul în care PSD și UDMR, partenerii de guvernare ai PNL, vor introducerea unei ”taxe de solidaritate” pentru firmele cu cifra de afaceri mai mare de 100 de milioane de euro.

Cîțu a dat apoi asigurări că pensiile și alocațiile vor fi plătite conform majorărilor agreate: „E și sursă de finanare pentru ce am discutat. Aici e treaba ministerului de Finanțe”. Acest minister e acum condus de Adrian Câciu, de la PSD.

Florin Cîțu: PNL nu vrea creșterea taxelor sau introducerea unora noi

„Eu am spus că atât timp cât sunt premier nu va fi introdusă nicio taxă și n-o să crească nicio taxă.

În același timp, PNL spune clar că nu susține creșteri de taxe sau să introducă taxe noi. Aceasta e poziția noastră acum, nu are o limită în timp.

După ce am scos taxele și supraaccizele introduse în 2017 – 2019, am reușit să încasăm mai mulți bani la buget. Deci se poate! Asta într-o perioadă în care economia globală trecea prin cea mai mare criză din ultimii 100 de ani. Mi se pare lipsă de efort că spui că nu poți să crești veniturile în 2022 când nu mai ai nici criză economică globală și nici nimic și ai nevoie de taxă”, a declarat Florin Cîțu.

Liderul PNL a precizat apoi că venitul trebuie impozitat, dar nu e de acord să se achite contribuțiile pentru toate formele de venit: „Acolo mi se pare o nebunie… La chirie nu văd sensul să pătești contribuție etc.”.

Florin Cîțu, despre ”taxa de solidaritate” propusă de PSD și UDMR

Anterior, liderul liberalilor a susținut că nu se justifică introducerea ”taxei de solidaritate” pentru marile companii, așa cum cer UDMR și PSD: „Ea nu se justifică în context economic, am avut economia închisă 2 luni, bugetul a fost susținute de astfel de companii. Nu-și are loc astfel de taxă”.

„În perioada aceasta de criză 2020-2021 să ştiţi că aceste companii pe care noi astăzi vrem să le penalizăm prin această taxă au plătit şi în avans în aprilie 2020 pentru a avea noi bani la buget, când economia a fost închisă. Nu au fost alte companii, nu a venit nimeni cu bani de acasă (…). Aceste companii au plătit bani în avans la buget tocmai pentru a avea bani să plătim pensii şi salarii. Eu cred că nu este un comportament normal din partea statului român să vină astăzi să penalizeze aceste companii pentru că nu am înţeles de ce”, a mai declarat președintele PNL.

Miercuri seară, Marcel Ciolacu, președintele PSD, a părut să dea înapoi în privința introducerii acestei taxe: „Există această discuție, dar noi am prins în programul de guvernare foarte clar că vom vorbi anul viitor dacă se impun noi taxe sau nu. Oricum, orice taxă pe care o hotărăște coaliția să fie prinsă – și modificat Codul fiscal – are un termen de șase luni până intră în vigoare, conform legii. (…) Este posibil să nu fie nevoie de o astfel de taxă”.