Florin Roman (PNL): Nu-i o minciună că aproape un milion de pensii rămân înghețate, ăsta-i adevărul! Va urma chiar o perioadă, undeva la 5 ani, în care vor avea probleme și cu indexările (VIDEO)

Deputatul PNL, , a fost prezent în emisiunea Actualitatea, moderată de Tudor Mușat, pe B1 TV, unde a vorbit despre a pensiilor.

Florin Roman a fost întrebat cum de această măsură nu a produs efectul scontat.

„Noi și alții am spus cresc pensiile, dar nu pentru toată lumea”

Roman a precizat că dacă pensionarilor li se spunea adevărul de la început, că vor crește pensiile doar pentru 3,8 de români, nu existau toate discuțiile acestea. De asemenea, deputatul a precizat că pensiile vor fi înghețate timp de aproape 5 ani.

“Nu-i o minciună că aproape un milion de pensii rămân înghețate, ăsta-i adevărul. Și dacă doamna Oprescu, care mi-a fost colegă în Parlament, doar în comisia de administrație publică, ca să ne înțelegem exact cu ce s-a ocupat dânsa în Parlament, o invit vineri la programul de audiență de la Alba, la cabinetul parlamentar. Am deja 14 pensionari din zona minieră, din zona Munților Apuseni, care au primit decizii în minus. Sigur că ei rămân în plată cu aceleași sume, dar, practic, aceste pensii sunt înghețate și va urma chiar o perioadă, undeva la 5 ani de zile, în care vor avea probleme și cu indexările.

Ideea e că dacă oamenilor li se spunea adevărul și comunicarea PSD a fost ‘creștem pensile’.

Noi și alții am spus cresc pensiile, dar nu pentru toată lumea. Cresc pentru 3,8 milioane și pentru alții nu. Și astăzi am forțat, cumva, mâna PSD-ului, să trecem acea lege pe care noi am depus-o în 2023, inițiată de Raluca Turcan, prin care creștem plafonul de neimpozitare de la 2000, la 3.000 de lei, pentru că era evident că pensiile vor crește și odată cu creșterea, dacă plafonul rămâne același, pe o impozitare superioară, urmau să apară alte probleme.

S-au supărat și pe chestiunea asta. Până la urmă le-am explicat în coaliție colegilor noștri că o ordonanță de urgență nu rezolvă problema și ne duce în zona de neconstituționalitate și, practic, cumva cu spatele la zid, au acceptat. Noroc că au avut această soluție legislativă rapidă la îndemână a Partidului Național Liberal, prin care, practic, creștem acest plafon și pentru 3 milioane de beneficiari nu-i punem în situația de a pierde, pentru că, vă repet. Cei cu pensii mici și medii, pe recalculare, fără această lege, puteau să aibă din nou probleme. Eu cred că ar trebui să ne mulțumească, nu să ne certe, pentru că le-am întins o mână de ajutor într-un moment dificil”.