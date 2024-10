Florin Spătaru (PSD): România are nevoie de stabilitate și are nevoie de cele două partide, în ciuda disensiunilor” (VIDEO)

Florin Spătaru (PSD), consilier de stat în Cancelaria Prim-ministrului a precizat marți seara în emisiunea Actualitatea, cu Tudor Mușat că România are nevoie de stabilitate, prin urmare în ciuda disensiunilor de moment între PSD și PNL, tot cele două partide vor guverna după alegeri:

“Noi ne-am exprimat punctul de vedere legat de un premier care a avut experiența guvernamentală, a condus Guvernul, am discutat împreună care e strategia pe termen lung și în mod normal ar trebui să continue un astfel de proiect.

Nu ne schimbăm și nu ne schimbăm peste noapte. Nu o să venim să vă spunem că vrem să facem o alianță cu AUR, spunem în continuare că ținând cont de preferințele electoratului, din ceea ce am văzut din alegerile locale și europarlamentare, România are nevoie de stabilitate și are nevoie de cele două partide, în ciuda disensiunilor de care vorbim, are nevoie de stabilitatea celor două partide mari pentru a putea merge într-un proeict pe termen lung, că vorbim de patru ani, de opt ani. De ce? Ne bate războiul la graniță”.