Gabriela Firea a spus ce ar face diferit într-un viitor mandat de Primar General al Capitalei, față de precedentul: “Asta aș face, proiecte mai mari, care să rămână ca amintire. Vreau să finalizez și Sala Polivalentă, de 20.000 de locuri” (VIDEO)

candidata PSD la Primăria Generală a Capitalei, a spus în emisiunea „Actualitatea", moderată de Tudor Mușat, pe B1 TV, ce ar face diferit, într-un viitor mandat de Primar General al Capitalei, față de ce a făcut în precedentul.

Gabriela Firea a spus că ar face „proiecte mai mari, care să rămână, ca amintire”.

„În primul rând, m-am implicat în proiecte medii, în ideea de a conserva ceea ce s-a început, și după ce am conservat, să și finalizez, pentru a nu fi pierduți banii bucureștenilor. Probabil dacă mă rezumam la a face două-trei proiecte de anvergură rămâneau mai mult în amintirea cetățenilor, decât toate acele multe proiecte realizate, de nivel mediu, dar acelea erau în stadiul de 5, 10 % rămase și era normal să fie continuate, pentru că, repet, erau banii noștri, ai tuturor, și cred că de data aceasta mi-aș alege câteva obiective. Și am vorbit despre fluidizarea traficului, am vorbit despre spitale, nu prea am vorbit, de exemplu, despre infrastructura sportivă, care și ea este importantă pentru un oraș european. Am văzut o discuție în spațiul public, în această perioadă, dacă trebuie sau nu trebuie plan urbanistic zonal, PUZ, pentru stadionul Dinamo. Trebuie și trebuia să fie semnat de mult timp. Nu este adevărat ceea ce spune domnul primar, că nu necesită PUZ, orice astfel de construcție, peste 3000 m², necesită, conform regulamentului urbanistic PUZ, dar se putea realiza imediat, pentru că avem specialiști și există și o lege. În 30 de zile trebuie să elaboreze astfel de documente și să le și eliberezi, după ce le elaborezi”, a menționat Gabriela Firea.

„Cu siguranță sunt pentru finalizarea rapidă a stadionului Dinamo, dar să nu creadă telespectatorii dumneavoastră că mă gândesc doar la dinamoviști. Băiatul meu cel mare a făcut fotbal la Dinamo și este dinamovist. Copiii cei mici, firește, că țin cu FCSB-ul, cu nașul că este și normal, soțul, patriotismul local, FC Voluntari, prietenul cel mai bun din copilărie, Sportul Studențesc, fratele meu e rapidest. Toată lumea iubește fotbalul, noi femeile ce să facem? Când dumneavoastră vă uitați la sport, mergem cu o prietenă la un cappuccino, facem sport în parc, ne uităm la un film, citim o carte.

Lăsând gluma la o parte, infrastructura sportivă este foarte importantă și vreau să finalizez și Sala Polivalentă, de 20.000 de locuri, pentru a avea și în mari competiții sportive și concerte, care trebuie să aibă loc în această sală polivalentă și nu la Arena Națională, unde investiția este prea mare în gazon, ca să-l stricăm de fiecare dată când vrem să organizăm un concert. Deci Arena este doar pentru fotbal și vom avea alte locații pentru concerte.

Asta aș face, proiecte mai mari, care să rămână ca amintire, pentru că cele de mai mici dimensiuni, chiar dacă sunt necesare, ele sunt uitate cam repede”, a mai adăugat candidata PSD la Primăria Generală a Capitalei.