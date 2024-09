Gheorghe Falcă, despre alegerile pentru Primăria București: „Coaliția trebuie să găsească un om care poate să obțină și o majoritate în Consiliul General” (VIDEO)

Europarlamentarul PNL Gheorghe Falcă a declarat vineri seara în emisiunea Bună, România, cu Răzvan Zamfir și Radu Buzăianu că Gabriela Firea nu poate fi o opțiune a coaliției pentru Primăria Capitalei. Gheorghe Falcă a precizat că Bucureștiul are nevoie de un candidat care să poată obține și o majoritate în Consiliul Local:

Gheorghe Falcă, despre candidatul PSD-PNL pentru Primăria Capitalei

„Eu niciodată nu am criticat primarii pe funcție dar m-am exprimat după alegeri și am fost foarte hotărât în anul 2020 când am spus că după doamna Firea este nevoie de două mandate să corectezi gafele administrative pe care le-a făcut doamna Firea în București.

Nu există model mai grav administrativ în Europa decât ce a fost doamna Firea cu 27 de societăți, cu modul de alocare a banilor, cu creșterea număruui de angajați.

La un moment dat Bucureștiul, și cred că nici acum nu suntem departe, are mai mulți angajați decât Parlamentul European, Comisia Europeană, Consiliul UE la un loc. Ca să ne dăm seama ce model a impus doamna Firea.

De asta cred că nu poate fi în viitor o opțiune pentru coaliție. Coaliția trebuie să găsească un om care poate să obțină și o majoritate în Consiliul General, să duci marile proiecte la îndeplinire, să reușești să menții un ritm la ceea ce înseamnă urbanizarea și conectarea Bucureștiului cu județul Ilfov, cu creșterea calității în transporturi, lucruri care a fost început de actuala administrație, dar trebuie continuat. Sunt foarte mutle lucruri care trebuie făcute, dar trebuie făcute de un om care poate să genereze o majoritate. La București ar fi foarte rău ca primarul să nu aibă majoritate”.