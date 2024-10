Gigi Becali: Viorel Hrebenciuc mi-a cerut să-l ajut pe George Simion să ajungă în turul 2 la prezidențiale / Ce dezvăluiri a mai făcut patronul FCSB

Gigi Becali a dezvăluit că Viorel Hrebenciuc l-a rugat să-l ajute pe George Simion, liderul AUR, să intre în turul al doilea al alegerilor prezidențiale.

Ce ar fi discutat Becali și Hrebenciuc despre prezidențiale

Într-o intervenție la , Becali a spus că inițial Hrebenciuc i-a cerut să-l ajute pe Mircea Geoană, care ar fi trebuit să fie candidatul PSD la prezidențiale. Numai că acest lucru nu s-a mai întâmplat, așa că Hrebenciuc i-a cerut apoi să-l ajute pe Simion în schimb.

Patronul FCSB a mai susținut că Sebastian Ghiță, cel care controlează România TV, l-a contactat cu o solicitare similară în sprijinul candidatului AUR.

Viorel Hrebenciuc este un apropiat al lui Gigi Becali, fiind deseori prezent la meciurile FCSB. Acum, Becali a confirmat că acesta e în continuare implicat în viața politică, deși nu e foarte vizibil în spațiul public. În schimb, Lucian Romașcanu, purtătorul de cuvânt al PSD, a precizat la Antena 3 CNN că Viorel Hrebenciuc e doar un pensionar cu care are o relație de prietenie de multă vreme.

Tot acum, Becali a afirmat că a purtat discuții similare și cu Kelemen Hunor, liderul UDMR, nu doar cu Hrebenciuc și Ghiță, și că există un plan să fie atacați toți candidații la prezidențiale, mai puțin George Simion.

„Eu am vorbit si cu Hrebenciuc. Si mi-a zis: Mai nea Gigi, haide sa il bagam pe Simion in turul doi. Am zis bine, hai sa il bagam. A zis acum vreo luna jumate.

Hrebenciuc este prietenul meu. A ramas singurul prieten adevarat din toti, e un mare caracter. I-am zis dar dupa aia in turul doi sa nu va apucati sa il atacati pe Simion. Sa ii lasam sa se bata, sa vedem cine e mai puternic. A zis o sa il bata mar, pentru ca Ciolacu nu e politician, e si el un baiat pe acolo.

Uite iti spun eu cum il baga pe Simion in turul doi. Ai vazut ce se zice despre Geoana? Curvasaraie, amantlac, cand colo el era cu nevasta-sa. Ce fac ei? Zic „hai sa ii atacam pe toti candidatii si sa ramana numai Simion in turul doi”, a povestit Gigi Becali.

Schimb de replici Ciolacu – Becali

Gigi Becali a mai afirmat că dacă în turul al doilea nu va ajunge George Simion, ci Nicolae Ciucă, atunci îl va susține public în fiecare zi pe Ciucă și-i va face campanie.

Patronul FCSB a repetat de mai multe ori că Marcel Ciolacu, liderul PSD, n-ar fi un bun președinte, dar a insistat că nu are nicio problemă personală cu el. În schimb, tot Becali s-a arătat deranjat că nu sunt publicate poze cu Ciolacu și Omar Hayssam.

Reacția lui Gigi Becali vine după ce Marcel Ciolacu a spus despre acesta că nu are stofă de politician. Amintim că finanțatorul FCSB la alegerile parlamentare, la Camera Deputaților, din partea AUR. Becali și Simion deja

„Eu nu cred că Gigi Becali e politician. Nu are nicio treabă cu politicianul. E un om care face audiență, este credincios și îl respect, e un om de afaceri bun. A făcut foarte mulți bani, nu ține niciun secret și eu evit orice fel de comunicare”, afirmase Marcel Ciolacu, la Fanatik.

La Realitatea Plus, Gigi Becalia amintit de această declarație: „Pe asta o spun fara niciun fel de rautate, spun ceea ce simt eu si ceea ce cred eu. El a spus ca eu nu sunt politician. Eu va dau cuvantul meu de onoare: eu nu cred ca el este politician. O spun adevarat, fara nicio dusmanie. El nu poate fi paratrasnet niciodata. (…) Eu am facut, spun pentru prima data, zeci de biserici pe banii mei. Ce am facut eu costa mai mult decat o baza sportiva pe care a facut-o el din banii guvernului”.