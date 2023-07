Guvernul PSD-PNL, zero reacții la derapajele lui Viktor Orban. Mihail (USR): Cine să pună piciorul în prag? Responsabilii de eșecul Schengen? Vorbesc de tren de mare viteză către Budapesta și ei nu-s în stare să facă proiectele din PNRR (VIDEO)

Radu Mihail, liderul senatorilor USR, nu e surprins de lipsa de reacție a celor de la Putere față de de premierul ungar Viktor Orban la Băile Tușnad. Marcel Ciolacu, Nicolae Ciucă, președintele Klaus Iohannis și toți cei din PSD și PNL sunt fix aceeași oameni care au ratat anul trecut aderarea la Schengen.

Mai mult, Ciolacu vorbește de și de tren de mare viteză spre Budapesta, când Sorin Grindeanu, colegul său de la Ministeru Transproturilor, nici să facă proiectele din PNRR.

Iar Ministerul de Externe e un sistem construit de Iohannis după chipul și asemănarea sa. Prin urmare, evident că nu există nicio reacție, a concluzionat Mihail.

„Discursul pe care l-am văzut de la Viktor Orban și de la cei din jurul său a fost similar cu spectacolul de anul trecut: iliberlism, antieuropenism, antioccidental, antiromânesc. Nu-și au locul în România, dacă România vrea să fie considerată un stat european, democratic și cu forță în UE și NATO. Sfidarea la care am fost, din păcate, spectatori e pe măsura micimii celor pe care dl Orban i-a avut în față – dl Ciolacu, Iohannis.

Cine să pună piciorul în prag? Ministerul Afacerilor Externe este de o slăbiciune groaznică. Eșecul Schengen pe care l-am văzut anul trecut e cauzat de acest lucru. Dl Iohannis și-a construit un sistem de politică externă și un aparat de afaceri externe pe chipul și performanța domniei sale, adică neclintit. Neclintit în sensul nemișcării, al imobilității.

Dl Ciolacu… Eșecul Schengen l-a transformat pe dl Ciolacu, dl Ciucă într-o personalitate de rangul 14, care n-a fost stare, cu guvernarea pe care acum o conduce și din care făcea parte și anul trecut, să aibă niște negocieri de pe poziții puternice, să vină cu argumente, să convingă.

Cum să nu ne așteptăm ca cineva din extrema Uniunii, precum Viktor Orban, să nu profite, practic să-i calce în picioare pe acești oameni care ar trebui ne conducă destinele către o Uniune Europeană în care să fim partener cu valoare egală cu statele mari?

În schimb l-am văzut pe dl Ciolacu vorbind despre patriotism economic, despre relația cu Budapesta, că vor face tren de mare viteză către Budapesta, scoțând în evidență slăbiciunea acestei guvernări. Cum poți să discuți despre trenuri de mare viteză cu cel mai iliberal conducător din UE, în condnițiile în care tu, stat român, guvern român – ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu era acolo – nu ești în stare să faci proiectele din PNRR pe care Cătălin Drulă le-a lăsat pregătite, trebuia doar să se ocupe, să ajungă românii să circule decent cu trenul, nu să le fie cald”, a declarat senatorul USR Radu Mihail, pentru B1 TV.

Ce a spus Viktor Orban în discursul de la Tușnad

„Anul acesta, MAE din România, din câte am înțeles, ne-a venit în ajutor și mi-a zis despre ce am voie să vorbesc, ce nu am voie și ce trebuie să evit. (…) Atragem atenția că din 1 iunie 2024 Consiliul UE va avea președinție maghiară și scopul nostru prioritar e să obținem statutul de Schengen pentru România”, a declarat premierul ungar, la Tușnad, precizând și că ei n-au spus că Ardealul și Ținutul Secuiesc sunt teritorii românești.

Viktor Orban l-a ironizat apoi pe Marcel Ciolacu, spunând: „România are un premier nou, la mulți ani, să fie sănătos, e al 20-lea premier român de când sunt prim-ministru. Poate la a 20-a încercare ne iese”. Numai că apoi i-a trimis o lui Ciolacu pentru pe care le-au avut la Bucureşti şi pentru că s-a asigurat că Școala de Vară a maghiarilor de la Băile Tușnad se va desfășura fără incidente.