Viktor Orban, scrisoare de mulţumire pentru Ciolacu, după discursul ținut la Tușnad / Orban, înainte: „România are un premier nou, să fie sănătos, e al 20-lea premier român de când sunt prim-ministru. Poate la a 20-a încercare ne iese”

Premierul ungar Viktor Orban i-a trimis o scrisoare de mulțumire omologului român, Marcel Ciolacu (PSD), pentru întrevederile recente pe care le-au avut la Bucureşti şi pentru că s-a asigurat că Școala de Vară a maghiarilor de la Băile Tușnad se va desfășura fără incidente.

Numai că, în cadrul la Tușnad, Viktor Orban a ironizat România și pe premierul Ciolacu, susținând că „România are un premier nou, la mulți ani, să fie sănătos, e al 20-lea premier român de când sunt prim-ministru. Poate la a 20-a încercare ne iese”.

Viktor Orban, scrisoare de mulțumire pentru Marcel Ciolacu

Bertalan Havasi, şeful biroului de presă al premierului ungar, a anunțat că Viktor Orban i-a transmis mulțumiri lui Marcel Ciolacu într-o scrisoare, informează , citat de

„Aş dori să vă mulţumesc pentru că m-aţi primit la Bucureşti. Vă mulţumesc dumneavoastră şi autorităţilor române pentru că aţi asigurat securitatea Universităţii de vară de la Băile Tuşnad şi pentru că aţi făcut posibil ca discursul meu de astăzi să se desfăşoare în mod paşnic şi fără tulburări”, i-a scris Viktor Orban premierului PSD.

Acesta a mai adăugat că poate conta pe sprijinul şi cooperarea sa în implementarea propunerilor făcute în timpul întâlnirii lor.

Ce a declarat Viktor Orban la Tușnad

Numai că, în cadrul discursului pe care l-a susținut la Băile Tușnad, Viktor Orban l-a ironizat pe Ciolacu, a avut un discurs revizionist și a încercat și un șantaj la adresa României: „Anul acesta, MAE din România, din câte am înțeles, ne-a venit în ajutor și mi-a zis despre ce am voie să vorbesc, ce nu am voie și ce trebuie să evit. (…) Atragem atenția că din 1 iunie 2024 Consiliul UE va avea președinție maghiară și scopul nostru prioritar e să obținem statutul de Schengen pentru România”.

Viktor Orban l-a ironizat apoi pe Marcel Ciolacu, spunând: „România are un premier nou, la mulți ani, să fie sănătos, e al 20-lea premier român de când sunt prim-ministru. Poate la a 20-a încercare ne iese”.

Amintim că, miercuri, Viktor Orban a fost primit de Marcel CIolacu , în contextul în care premierul ungar este izolat în Uniuena Euroepană din cauza poziției sale prorusești.