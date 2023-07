Viktor Orban, la Tușnad: MAE român mi-a zis ce am voie să spun și ce nu. Atragem atenția că vom avea președinția Consiliului UE și prioritatea e aderarea României la Schengen / Noi nu am spus că Ardealul și Ținutul Secuiesc sunt teritorii românești

Premierul ungar Viktor Orban a susținut un discurs cu puternice tușe revizioniste la Școala de Vară a maghiarilor de la Băile Tușnad, în care a șantajat voalat Bucureștiul că ar trebui să aibă un anumit comportament, dat fiind că Ungaria va prelua la anul președinția Consiliului UE, iar România vrea să adere la Schengen.

Viktor Orban e considerat calul troian al lui Vladimir Putin în UE și NATO, date fiind declarațiile sale puternic proruse și faptul că a blocat mai multe ajutoare UE pentru Ucraina, țară victimă a războiului, și mai multe sancțiuni pentru Rusia, țara-agresoare.

Complet izolat în UE tocmai din cauza acestei atitudini, Viktor Orban a fost primit, în schimb, de premierul Marcel Ciolacu, președintele PSD. Ei au avut, miercuri, , la care au mai venit Sorin Grindeanu, lider PSD și ministru al Transporturilor, precum și Kelemen Hunor, președintele UDMR.

Viktor Orban, discurs revizionist susținut în România

„În fiecare an cauzează niște dureri de cap care ar trebui să fie subiectele de discuție. Știm de la bun început la ce ne vom gândi cu toții la final.

Anul acesta, MAE din România, din câte am înțeles, ne-a venit în ajutor și mi-a zis despre ce am voie să vorbesc, ce nu am voie și ce trebuie să evit.

Într-un document oficial ne-au zis, vă fac cunoscut acest lucru.

Mi se recomandă să nu vorbim despre lucrurile care pot atinge atingere: simboluri naționale, bine, putem să convenim asta. Dar urez bun venit prietenilor care vin cu steagurile secuiești.

Să nu vorbim despre drepturile minorităților, bine, nu vorbesc nici despre asta. Se scrie aici să nu vorbim despre unități teritoriale administrative inexistente din România.

Cred că se gândesc la Ardeal și Ținutul Secuiesc însă noi n-am declarat că ar fi unități teritoriale românești.

De exemplu, să nu punem în lumină proastă valorile occidentale. Valorile occidentale înseamnă migrație, LGBT și război. Nu trebuie să le punem noi în lumină proastă, pentru că se pun ele singure. Și mai trebuie să evităm discursurile xenofobe sau cu tentă xenofobobă”, a declarat Viktor Orban la Băile Tușnad, potrivit

El a mai precizat că ungurii luptă pentru creștinismul din Europa, dar în lupta lor au nevoie de ajutorul ortodoxiei române.

Viktor Orban, discurs amenințător la Băile Tușnad

Acesta a ținut apoi să amintească faptul că la anul iar România vrea să intre în Spațiul Schengen: „Oferim fraților români să ia în considerare faptul că ambiția română cea mai mare și anume aderarea la Spațiul Schengen este susținută de partea maghiară și atragem atenția că din 1 iunie 2024 Consiliul UE va avea președinție maghiară și scopul nostru prioritar e să obținem statutul de Schengen pentru România”.

„România are un premier nou, la mulți ani, să fie sănătos, e al 20-lea premier român de când sunt prim-ministru. Poate la a 20-a încercare ne iese” a mai spus Viktor Orban ironic.

În cadrul aceluiași discurs, el a lăudat China, spunând că a întrecut Statele Unite: „Vorbim despre o reîntoarcere a unei civilizații de 5000 de ani și 1 miliard de oameni. China a devenit o forță de producție, depășește SUA, producție de mașini, comunicații, medicamente etc. Ei sunt cei mai puternici în lume pe producție. Cu cât ai PIB mai mare cu atât ai o influență mai mare. Dominanța americană se restrânge în continuu. Cei mari ar trebui să accepte că există două planete-soare pe cer. Părțile opuse ar trebui să se recunoască ca părți egale, indiferent de forțele actuale”.