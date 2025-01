Ilie Bolojan: Eu, în toții ani în care am fost în administrație, am căutat să țin un dialog cu oamenii, să le spun corect ce se poate face, să îmi respect angajamentele. Doar așa poți genera încredere

Liderul PNL, Ilie Bolojan, spune că politicienii pot „genera încredere” doar dacă dialoghează cu cetățenii și își respectă angajamentele asumate.

Ilie Bolojan, despre protestul de duminică din Capitală

Întrebat luni seară la Digi 24 dacă este o cerință realistă revenirea la turul 2 care trebuia organizat pe 8 decembrie, liderul PNL a explicat: „Cei care știu un minim drept constituțional știu că hotărârile Curții Constituționale nu pot fi revocate”.

„Prin urmare, posibilitatea de a organiza turul 2 nu există, dar, așa cum v-am spus, pe un fond de nemulțumire, se încearcă canalizarea acestei nemulțumiri într-un scop politic și acesta este singurul efect, de a crea mase critice de tip electoral, dar, cu toată corectitudinea, nu se poate reveni din punct de vedere legal la o astfel de situație”, a continuat el.

Ce a spus despre importanța dialogului

Întrebat dacă este de părere că și alți lideri din societate, nu numai George Simion, ar trebui să discute cu protestatarii adunați duminică în Capitală chiar dacă manifestația a fost organizată de AUR, Ilie Bolojan a spus: „Eu cred că toți cei care avem o poziție de responsabilitate publică trebuie să comunicăm cu cetățenii, să le explicăm ce se poate face, în ce condiții se poate face”.

„De asemenea, atunci când au nemulțumiri sau doleanțe, să vedem în ce măsură acele lucruri pot fi rezolvate, din nou, să le explicăm cât se poate de clar dacă se pot rezolva sau nu. Eu, în toții ani în care am fost în administrație, pentru că în politică am fost, dar nu am făcut politică, ci administrație, am căutat să țin un dialog cu oamenii, să le spun corect ce se poate face, să îmi respect angajamentele, pentru că doar în felul acesta, dacă comunici și îți respecți angajamentele, poți genera încredere. (…) Cred că trebuie să fim mai atenți la ceea ce ne spun oamenii, pe bună dreptate”, a mai declarat liderul PNL.