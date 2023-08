Încă un miliard de lei de la buget pentru primari, prin controversatul program „Anghel Saligny”

Adrian Veştea (PNL), ministrul Dezvoltării, a semnat 100 de contracte de finanţare prin Programul „Anghel Saligny” (PNDL 3), în valoare totală de 1.135.215.117,18 lei. Banii sunt dați direct primăriilor de la bugetul de stat.

Bani pentru primari prin PNDL 3

Potrivit unui al Ministerului, contractele, semnate împreună cu o parte dintre beneficiarii proiectelor, prevăd modernizarea infrastructurii rutiere, înființarea sau modernizarea sistemelor de alimentare cu apă potabilă, a rețelelor de canalizare menajeră, a stațiilor de epurare a apelor uzate și a sistemelor inteligente de distribuție a gazelor naturale, construirea unor poduri, precum și reabilitarea și modernizarea pistelor de biciclete, a podețelor, trotuarelor și rigolelor pentru apă pluvială.

„Proiectele semnate astăzi au rezultate concrete pe termen lung şi vin în sprijinul nevoilor cetăţenilor din 38 de judeţe, ajutând la creşterea standardului de trai al acestora. Contribuim, astfel, la reducerea disparităţilor între regiuni, cu scopul final de a avea o Românie mai prosperă”, a declarat ministrul Adrian Veştea.

PNDL 3, o „hoție de proporții”?

Amintim că programul PNDL 3, care a primit numele lui Anghel Saligny, a fost criticat de USR și de o parte a societății civile pentru faptul că prevede alocarea de sume consistente de la bugetul țării către primării, fără criterii de acordare a banilor și fără a fi urmărit modul în care acești bani sunt cheltuiți. Criticile USR și refuzul lui Stelian Ion, ministrul USR al Justiției la acea vreme, de a-și da semnătura pentru acest program au fost două dintre motivele pentru și scoaterea USR de la guvernare, în 2021.

„Când se pune în discuție un program (PNDL 3) care are ingredientele unui furt, unei sifonări masive din anul public, cum au fost programele foarte criticate PNL în epoca Dragnea, acele PNDL-uri, și USR se opune… Am fost foarte clari și cred că am avut poziția foarte corectă”, , la vremea respectivă.

Ion a mai afirmat atunci că PNLD 3 / „Anghel Saligny” e pentru că sunt date sume uriașe de la bugetul țării către primării fără criterii clare și fără să se urmească ce fac primarii cu banii respectivi.

De cealaltă parte, PSD și PNL deoarece primarilor li se dau bani să facă investiții în comunitățile pe care le conduc: „Este unul din drumurile spre egalizare și reducerea decalajelor din România”.