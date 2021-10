Stelian Ion: PNL e la mâna PSD / Klaus Iohannis a criticat vehement PSD, dar acum îl găsește frecventabil / PNDL 3 are toate ingredientele unui furt (VIDEO)

Stelian Ion (USR), fost ministru al Justiției, a declarat vineri, pentru B1 TV, că ieșirea USR din Guvernul Cîțu a fost măsura corectă, căci nu puteau fi complici la adoptarea, după cum voia PNL, a programului ”Anghel Saligny” (PNDL 3), care e „un program cu toate ingredientele unui furt”. Ion a mai spus că, după ani în șir în care a criticat PSD, președintele Klaus Iohannis se pare că acum preferă acest partid. PNL și PSD au refăcut astfel USL. Stelian Ion a mai susținut că acum PNL e la mâna PSD, dar, cumva, apropierea e firescă deoarece cele două partide sunt obișnuite să colaboreze și să-și împartă puterea.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii ”Special B1”, moderată de Nadia Ciurlin pe B1 TV.

Emisia video va porni imediat. Daca aveti un ad blocker activ va rugam dezactivati-l.

Stelian Ion susține că PNL și PSD au refăcut USL, cu sprijinul lui Klaus Iohannis

„Când am depus jurământul, la depunerea mandatului de deputat, apoi la primirea mandatului, chiar la Cotroceni, de ministru, nu am jurat credință dlui Iohannis, am jurat că vom respecta Constituția, legile țării și vom face tot ce depinde de noi pentru binele acestei țări. Când se pune în discuție un program (PNDL 3) care are ingredientele unui furt, unei sifonări masive din anul public, cum au fost programele foarte criticate PNL în epoca Dragnea, acele PNDL-uri, și USR se opune… Am fost foarte clari și cred că am avut poziția foarte corectă.

Lecția învățată de noi este că trebuie să ne facem în continuare datoria, spre deosebire de celelalte partide care au tot felul de schimbri de direcție. Iată dl președinte împinge PNL să-și schimbe direcția la 180 de grade. Deși în anii trecuți a avut un discurs vehement împotriva PSD, cel mai mare dușman al poporului, acum iată e foarte frecventabil PSD și e preferabil celor din USR, cu care nu poți domnule să te înțelegi, nu cazi la pace, vor corectitudine la numirile în CA-uri, transparență la numirile procurorilor de rang înalt, nu fac înțelegeri pe sub masă nu vor să se fure, deci nu poți să te înțelegi cu oamenii ăștia”, a declarat Stelian Ion, pentru B1 TV.

Acesta a mai spus că era mai simplu pentru PNL să se apropie de PSD și pentru că au mai colaborat și practic, de atâția ani, sunt obișnuite să-și împartă puterea și să se ajute reciproc.

„Criza aceasta a fost declanșată la începutul lunii septembrie. Până acum, PNL și PSD au blocat moțiunea de cenzură, Curtea Constituțională a spus că a fost un blocaj abuziv. Puteam rezolva până acum această criză și nu cu tot felul de improvizații, care să dureze foarte puțin timp, ci putea fi refăcută coaliția dacă se dorea o guvernare solidă.

Acum, PNL e la mâna PSD, cumva sunt de felicitat cei din PSD că au reușit lucrul ăsta. N-au decât să se felicite reciproc pentru refacerea (USL). Oricum ar încerca să ambaleze că nu e o alianță, că nu e USL, în realitate despre asta vorbim. Au și recunoscut că ”nu putem cu cei de la USR că sunt prea intransigenți, ne înțelegem mai bine cu PSD, am mai avut cândva o experiență de genul ăsta, măcar ne bazăm unii pe alții, ne alternăm la putere, ne ajutăm când unii, când alții””, a mai declarat Stelian Ion, pentru B1 TV.