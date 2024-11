Ionuț Moșteanu: “E un circ ieftin ce fac PSD și PNL. Și Ciucă, și Ciolacu au ținut secretul pe povestea asta, cu vila din Aviatorilor 86, 8 luni de zile. Acum sunt în campanie și i-a găsit transparența”

Liderul deputaților USR, , a comentat în cadrul Știrilor B1 TV, prezentate de Alex Vlădescu, subiectul privind desecretizarea costurilor pentru renovarea vilei din Aviatorilor, nr. 86, de către .

Moșteanu a precizat că este, de fapt, “un circ ieftin ce fac PSD și PNL”.

Deputatul USR a menționat că a solicitat transparența cheltuielilor legate de vila din Aviatorilor, subliniind că statul cheltuiește sume exorbitante, aproximativ 8 milioane de euro, ceea ce se traduce în 6.000 de euro pe metru pătrat. Moșteanu a afirmat că, deși a făcut cereri pentru transparență încă din martie, nu a primit răspunsuri, iar acum, în campanie, PSD și PNL au început să vorbească despre transparență.

„Acum sunt în campanie și i-a găsit transparența”

El a considerat că această situație reprezintă o palmă dată românilor de către liderii politici și a sugerat că președintele Iohannis ar putea avea un rol în protejarea acestei investiții controversate.

„E un circ ieftin ce fac PSD și PNL. Și Ciucă, și Ciolacu au ținut secretul pe povestea asta, cu vila din Aviatorilor 86, 8 luni de zile. Eu, personal, am făcut o cerere din … prima, cred, că am făcut-o în 19 martie, am cerut transparentizarea cheltuielilor în acest imobil. Apropo de asta, sunt vreo 7- 8 milioane de euro, sunt cam 6.000 EUR pe metru pătrat.

Deci, uitați-vă un pic pe site-urile de imobiliare, ca să vedeți un pic cam ce bani se bagă în vila aia și să comparați cu ce mai există prin București, prin Cluj sau mai știu eu pe unde. E ceva exorbitant, e absolut exorbitant, pe banii statului. Și din 19 martie nu au dat 2 bani pe toate cererile noastre. N-au dat 2 bani pe cererile presei pentru a transparentiza acest lucru, deși puteau să o facă, fie PNL prin SGG, fie Marcel Ciolacu.

Acum sunt în campanie și i-a găsit transparența. E bine și așa, în ceasul al 13-lea, dar până acum, practic, a fost o palmă dată tuturor românilor, și de către Marcel Ciolacu, și de către Ciucă. Și încă cred că Iohannis îi are la mână cu ceva, că altfel nu-mi explic de ce au apărat atât de mult această investiție exorbitantă. Și încă un lucru vreau să zic. În 10 septembrie am mai făcut o cerere către RAPPS, pentru că RAPPS acum mulți ani de zile avea o practică și din când în când mai publica lista imobilelor pe care le are în patrimoniu și chiriașii. Și atunci vedeam tot felul de lucruri interesante noi, opinia publică, pentru că, din nou zic, clădirile alea sunt ale statului. RAPPS-ul are grijă de acest patrimoniu, dar ele sunt ale fiecăruia dintre noi. Și din 10 septembrie nu mi-au răspuns.

De ani de zile, n-au mai publicat cine, unde stă și în momentul în care vom vedea această listă, veți vedea și dumneavoastră, presa, și toți românii niște lucruri foarte interesante, niște oameni care n-au dreptul la locuințe sau plătesc niște chirii modice pentru niște clădiri imense, în niște zone foarte bune din București”.