SGG a desecretizat costurile cu renovarea vilei care s-ar pregăti pentru Iohannis. Care sunt cheltuielile la zi

Secretariatul General al Guvernului (SGG) a desecretizat, vineri, cheltuielile la zi efectuate pentru modernizarea vilei din Bulevardul Aviatorilor nr. 86, despre care presa a scris că ar fi pregătită pentru Klaus Iohannis, după ce-și termină mandatul de președinte. Potrivit informării, cheltuielile depășesc 13,8 milioane de lei, fără TVA.

Ce spune SGG despre renovarea vilei din Aviatorilor 86

În , SGG face și câteva precizări:

Un aspect extrem de important și relevant în decizia de a efectua lucrări de reabilitare și modernizare este acela că imobilul se află în zonele construite protejate nr. 14 și nr. 55 și în zona de protecție monument A – Parcul Herăstrău. Pentru a putea efectua orice fel de lucrare a fost nevoie de obținerea avizului Comisiei zonale a monumentelor istorice București. De asemenea, având în vedere normativele în construcții actualizate și în vigoare la acest moment, au fost necesare și obligatorii lucrări de consolidare la structura de rezistență a clădirii pentru a mări capacitatea portantă a acesteia, respectiv – stâlpi, grinzi și planșee prin returnare sau după caz placare cu fibră sau benzi de carbon și lucrări de integrare elemente structurale în structura existentă a imobilului. Având în vedere cele de mai sus, în concordanță cu lucrările necesare, a fost nevoie și de refacerea sistemului de instalații care să corespundă siguranței electrice și energetice a clădirii. Totodată, au fost efectuate lucrări la arhitectura clădirii, finisaje interioare și exterioare, în conformitate cu prevederile menționate la punctul 1.

Subiectul vilei care s-ar pregăti pentru Iohannis, redeschis la luni bune de la ancheta jurnalistică

În februarie, Recorder și G4Media au informat că vila în cauză ar fi renovată cu milioane de euro , după ce-și va termina mandatul.

La vremea respectivă, premierul Marcel Ciolacu, liderul PSD, : „E prin RAPPS, Secretariatul General al Guvernului are în subordine RAPPS. Depinde câți metri pătrați are. Am avut discuția și cu Vila Lac 1 și v-am spus că nu e o prioritate pentru guvern. Nici nu pot interzice RAPPPS să nu își facă plan de investiții multianual. Să ne vină toată informația de la RAPPS, o să cer toate informațiile de la SGG. Haideți să vedem care e realitatea”.

Abia joi, 31 octombrie, Ciolacu că i-a cerut secretarului general al Guvernului să declanşeze procedura de desecretizare a cheltuielilor efectuate de RAPPS la această vilă: „Românii au dreptul să știe ce cheltuieli s-au făcut acolo și dacă este adevărat că această locuință a fost repartizată președintelui Klaus Iohannis”.

Nicolae Ciucă, liderul PNL, a intervenit și el joi, să desecretizeze și lista utilizatorilor vilei RAAPPS din strada Cucu Starostescu nr. 6: „Mă bucură faptul că domnul Ciolacu a găsit curajul transparenței. Îl încurajez să meargă în continuare pe acest drum, pentru că este drumul corect. Tot în spiritul transparenței, mai sunt și alte teme pe care publicul merită să le știe: 1. Lista utilizatorilor/ vizitatorilor/ beneficiarilor vilei RA-APPS din strada Cucu Starostescu nr. 6. Sunt sigur că domnul Ciolacu nu vrea să meargă cu acest secret în turul 2. 2. Lista tuturor vilelor RA-APPS şi a beneficiarilor care locuiesc în aceste vile”.