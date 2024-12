Ipoteză explozivă despre blocarea candidaturii lui Călin Georgescu în turul 2: „Nu au voie să nu sesizeze CCR – decat dacă tradează”

În contextul crizei politice din România, în care candidatul prorus, Călin Georgescu, ar putea câștiga alegerile prezidențiale pe 8 decembrie, Andrei Caramitru a explicat care sunt pașii care ar putea duce la o suspendare a candidaturii în tutul doi al preidențialelor.

Ipoteză șoc despre scoaterea din cursă a lui Călin Georgescu

Andrei Caramitru a salutat desecretizarea ședinței CSAT care arată clar sprijinul primit de Călin Georgescu din partea Rusiei:

„In primul rand – faptul ca mii dintre voi ati dat share la apelul catre Iohannis de desecretizare a CONTAT enorm !!! Informatiile sunt acum disponibile ! E urias. Daca cititi notele din dosar – poza e CLARA si e infricosatoare.

E un atac STATAL, organizat de Rusia, coordonat prin conturi de telegram si discord cu 5000 de agenți impanziti pe tot globul (!!!). Similar – zic serviciile – cu cel dat impotriva Ucrainei inițial.

Atacul a fost pregatit deja de prin 2016 – de atunci au inceput sa creeze zecile de mii de conturi de raspandire si intoxicare online. Si a fost facut in 3 pasi: intai au construit infrastructura (racheta), dupa au pregatit ținta (au identificat micro-segmente, au pregatit pagini non-politice) pentru ca la final sa creeze un personaj, o imagine fix cum era deja cea construita, a presedintelui „ideal”, cu sute de filmari super profesioniste pentru fiecare segment si mesaj posibil – si au lansat bomba pe coordonatele României”, scrie Andrei Caramitru.

Acesta precizează că Rusia ar fi încercat să atace infrastructura critică din România:

“Destabilizarea asta – ATENTIE – nu e doar despre TikTok. Ci a implicat si incercarea de a face atacuri TERORISTE asupra infrastructurii critice din România INAINTE. DIICOT a arestat in iulie un spion columbian platit / gestionat direct de ruși care avea misiunea sa explodeze infrastructura critica / strategica a statului Român”.

Andrei Caramitru subliniază faptul că nu se putea ajunge aici fără sprijinul a multor tradatori din interiorul statului român si a rezervistilor DIE din anii 80:

“Finantarea? Sucu a zis azi de 50 de milioane de dolari – la varf plateau 3 milioane PE ZI. Cum? Apare in documentele SRI si MAI. Sageata locala a fost un nimeni din Brașov, dar in spate e unul numit Gabriel Prodanescu. Sta in Africa de Sud si se ocupa de criptomonede si bancomate de criptomonede pe ruta Africa de Sud – Londra – Moscova (adica spalare de bani pentru grupari criminale, oligarhi ruși, FSB). O agentie de stiri italiana spune ca una din firmele lui are angajatii cheie in Moscova – si ca seful precedent la una din firmele lui a fost o persoana condamnata pentru violență si tortură (!!!). Practic – mafia ruseasca + KGB – e EVIDENT.

Schema asta nu putea functiona fara implicarea substantiala a multor tradatori din interiorul statului român si a multor din faimoșii rezervisti DIE din anii 80 (multi preluați de FSB/GRU atunci sau intre timp). Plus retele de interlopi de la noi, retele neo-legionare si retele ortodoxiste (finanțate in acelasi fel de aceiasi oameni din spate)”.

Cum se poate ajunge la scoaterea din cursă a lui Călin Georgescu? Potrivit lui Andrei Caramitru, prin sesizarea CCR de către Parchetul General:

E un moment istoric care va ramane in carti. E un atac total al Rusiei asupra Romaniei – si desecretizarea asta inseamna ca statul român SI-A ASUMAT lupta. Acum e care pe care, nu mai exista cale de întors.

“Ce este ESENTIAL acum e asa. E OBLIGATIA LEGALA a Parchetului sa sesizeze DE INDATA CCR pe baza acestor informatii care acum sunt PUBLICE, emise de CSAT si de insituțiile cheie ale Statului Român. NU AU VOIE sa nu sesizeze CCR – decat daca tradeaza

CSAT NU poate sesiza CCR, doar Parchetul poate”, a scris Andrei Caramitru.