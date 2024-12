Iulian Paraschiv, despre situația actuală de pe scena politică din România: Vina aparține deopotrivă întregii clase politice românești începând cu 1990 și până acum (VIDEO)

, președintele Agenției Naționale pentru Romi, a fost prezent în emisiunea Actualitatea, moderată de Tudor Mușat, pe B1 TV, unde a discutat despre din România, afirmând că vina pentru această situație aparține întregii clase politice românești, începând cu anul 1990. El a subliniat că partidele politice au acționat mai mult în interesul lor propriu decât în cel al cetățenilor, ceea ce a dus la o scădere a încrederii publicului în politică. Paraschiv a menționat că mesajele populiste și suveraniste au câștigat teren, ceea ce ar putea pune în pericol valorile democratice ale României.

„Aici cred eu că s-a produs ruptura”

De asemenea, el a menționat un studiu recent care arată că un procent semnificativ de tineri români (peste 35%) ar fi deschiși la ideea unui regim dictatorial, ceea ce îl îngrijorează profund. Paraschiv a subliniat că menținerea democrației și a libertății necesită oameni responsabili și maturi, care să fie dedicați cetățenilor.

“Cred că este destul de trist pentru noi toți situația în care ne aflăm astăzi. Să discutăm despre cause, nu ne-ar ajunge cadrul emisiunii dvs., cu siguranță, însă ceea ce știu este că vina pentru această situație aparține, deopotrivă, întregii clase politice românești începând cu 1990 și până acum. Este un rezultat al felului în care partidele mari, mainstream au dus politica față de cetățeni, în raport și în dialog cu cetățeanul, iar ceea ce s-a construit a fost, de fapt, o ruptură. Partidele au făcut politică pentru partide și nu pentru cetățeni.

Încrederea oamenilor, cetățenilor, indiferent de apartenența lor etnică, culoarea pielii, credință religioasă a scăzut și am ajuns în situația în care, iată, mesaje de tip populist, suveranist, îmbrăcate, așa, în tot felul de mesaje calde, a atras foarte mult electorat, foarte mult electorat care, iată poate să pună în pericol felul în care noi, ca români, ca țară europeană, ne raportăm la valorile democratice și la felul în care înțelegem democrație. Eu sunt foarte îngrijorat. Am văzut zilele trecute un think tank al Comisiei Europene, un studiu la nivelul României arăta cum un procent semnificativ, peste 35 %, dacă nu mă înșel, dintre repondenți, tineri cu vârste între 18 și 35 de ani spuneau cum în România ar fi de încercat cu ‘un regim dictatorial’.

Iată că epoca comunistă apusă prin sacrificiul de sânge al unor eroii în ‘89, a făcut ca toți să circulăm liber în Europa, să alegem să trăim liberi în state din Europa, să ne câștigăm pâinea în state din Uniunea Europeană, iar la acest moment, suntem într-o situație în care ne întrebăm, dar cum s-a ajuns aici? Este foarte simplu. Felul în care democrația și libertatea le obții prin sacrificiu, așa cum s-a întâmplat în ‘89, dar ca să le menții, ai nevoie de oameni responsabili, maturi și care să fie aplecați către cetățeni. Aici cred eu că s-a produs ruptura”.