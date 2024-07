Iulian Paraschiv: „Îmi este greu să cred că un partid atât de mare ca PSD își va asuma o candidatură a lui Mircea Geoană” (VIDEO)

Iulian Paraschiv, președintele Agenției Naționale pentru Romi, a comentat luni seara în emisiunea Actualitatea, cu Tudor Mușat, perspectiva ca secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoană, să candideze la alegerile prezidențiale din acest an.

Iulian Paraschiv a subliniat că e puțin probabil ca PSD să susțină o astfel de candidatură: “Domnul Geoană se află în ultimul an de mandat dintre cei cinci.

În spațiul public din România este foarte prezent mai cu seamă în ultimul an și vedem o implicare a sa și declarații publice din ce în ce mai dese cu referire la aspecte ce țin de viața socio-economică din România.

Nu este rău că dorește să vină nu am văzut nicio declarație directă în acest sens în care să vină să spună: da, domnule, eu îmi asum acest lucru, sunt dechis la un dialog. Sunt sigur că PSD avându-l ca și candidat în urmă cu ceva vreme, are și prieteni în PSD, are relații și la nivelul PNL-ului, cred că și la nivel de USR. Nu știu în acest moment dacă Mircea Geoană are profilul de câștigător. Îmi este greu să cred că un partid atât de mare, cu structuri locale își va asuma o candidatură a lui Mircea Geoană”.