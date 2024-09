Lasconi, reacție la acuzațiile că Parchetul European ar ancheta Primăria Câmpulung: Astăzi am asistat la un kompromat de Dâmbovița, o încercare mizerabilă de discreditare a unui candidat la prezidențiale. Dosarul vizează două companii private, nu primăria, nu persoana Elena Lasconi (VIDEO)

, președinta USR și candidat la alegerile prezidențiale, a avut o intervenție în emisiunea „Bună, România!”, moderată de Radu Buzăianu, unde a comentat informațiile apărute în spațiul public, conform cărora ar ancheta o posibilă fraudă cu bani europeni la Primăria Câmpulung.

Lasconi a ținut să sublinieze faptul că acest dosar vizează 2 companii private și nu primăria, nu persoana Elena Lasconi.

„Astăzi am asistat la un kompromat de Dâmbovița, o încercare mizerabilă de discreditare a unui candidat la alegerile prezidențiale”

„Eu am vorbit în această campanie despre faptul că partidele vechi folosesc instituțiile statului, minciuna și manipularea ca instrument politic. Am vorbit și despre statul mafiot, care ține cu dinții de putere și astăzi am asistat la un kompromat de Dâmbovița, o încercare mizerabilă de discreditare a unui candidat la alegerile prezidențiale.

Povestea e foarte simplă. Un domn a făcut o plângere la Parchetul European. Da-ți-mi voie să cred că domnul ăsta nu a făcut din proprie inițiativă și a fost pus de cineva din politic să facă lucrul ăsta. EPPO a deschis un dosar în rem. Doar că, atenție, acest dosar vizează 2 companii private și nu primăria, nu persoana Elena Lasconi.

Din păcate, mașina de propagandă a PSD-iștilor s-a pus în funcțiune, așa că astăzi au existat titluri mincinoase de genul Elena Lasconi, în vizorul Laurei Codruța koveși.

Dacă v-ați uitat pe materialele așa-zise jurnalistice, veți vedea că nicăieri nu se spune ce a făcut exact primarul Lasconi rău, nicăieri, pentru că așa ceva nu există”, a spus Lasconi.

„Eu nu am nicio treabă, primăria nu are nicio treabă cu asta”

„Presa asta cumpărată nu scrie nimic despre dezastrul economic pe care l-a produs această guvernare socialistă și despre cum românii o duc mai rău. Dar aici suntem. PSD-PNL dă bani la presă pentru a ascunde temele reale, temele de interes pentru români și pentru a inventa mizerii despre contracandidați. Ideea e următoarea, unul din proiectele astea de finanțare europeană, că eu am multe proiecte cu finanțare europeană, că am atras fonduri europene cât e bugetul orașului pe 40 de ani, a fost implementat de o asociere din care au făcut parte Municipalitatea, Direcția de Asistență Socială, Spitalul Municipal, Liceul Tehnologic și 2 firme private.

Firmele astea private nu au aterizat din cer. Firmele astea private au fost făcute pe o procedură foarte clară, a stat o lună pe site, s-au înscris, a fost cu aprobare, cu hotărâre de Consiliu și fiecărei din aceste entități i-au revenit activități diferite, pentru care au avut responsabilitatea exclusivă. Așa că toate astea au fost verificate și de Autoritatea de Management a Proiectului și s-a verificat fiecare etapă și toată documentația aferentă proiectului și a decontat sumele prevăzute după cum a evaluat activitatea fiecărei entități.

Deci pot să vă spun că până acum nouă ne-au decontat toată suma, dar încă încă nu s-a finalizat, pentru că la finalul anului se va finaliza, iar dacă aceste 2 firme, să presupunem, nu și-au făcut treaba bine, deși am avut o grămadă de controale, că și ele au fost controlate, și au greșit cu ceva, ele vor plăti. Eu nu am nicio treabă, primăria nu are nicio treabă cu asta, adică sunt 2 firme private care sunt partenere în acest proiect”, a mai precizat candidatul USR la alegerile prezidențiale.