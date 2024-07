Laurențiu Gîdei, după incidentele din Leeds: Eu consider că nu doar români sunt implicați în tot ceea ce am văzut la televizor. Autoritățile române monitorizează și încearcă să medieze conflictul (VIDEO)

Deputatul PSD, , a vorbit în emisiunea Politica Zilei, moderată de Ioana Constantin, pe B1 TV, unde a vorbit despre incidentele din , Marea Britanie, în care au fost implicați mai mulți români.

„Eu, personal, consider că nu doar români sunt implicați în tot ceea ce am văzut la televizor”

Gîdei a fost întrebat ce fac fac autoritățile din România după cele întâmplate acolo.

“În primul rând, orice problemă ar trebui rezolvată prin dialog și nu pentru fapte de violențe, pentru că violența nu justifică sub nicio formă ceea ce s-a întâmplat acolo și ceea ce vedem acolo. În altă ordine de idei, eu, personal, consider că nu doar români sunt implicați în tot ceea ce am văzut la televizor, pentru că la începutul acestui scandal din zona respectivă, știu că și alți cetățeni, de alte naționalități participau la diverse „revolte” de acolo.

Statul român ce poate să facă? Poate să acorde asistență consulare prin ambasade și să se intereseze exact de mersul cetățenilor, de mersul anchetelor autorităților. În primul rând, vorbim de niște copii români, înainte de orice, sunt niște copii români, care trăiesc în Anglia, și drepturile lor sunt cu atât mai importante și acolo, ca și pentru noi, fiind cetățeni români, și autoritățile române monitorizează și încearcă să medieze conflictul dintre comunitatea de acolo și autoritățile din Marea Britanie”.