Laurențiu Leoreanu, despre proiectul privind pensiile militare: Au fost anumite sesizări de neconstituționalitate apropo de articolul prin care era stipulat ca militarii cu demnități publice să nu beneficieze de prevedere (VIDEO)

Deputatul PNL Laurențiu Leoreanu a vorbit despre proiectul privind indexarea pensiilor militare, miercuri, pe B1 TV, la „Politica Zilei” cu Ioana Constantin, și a precizat că „acum au fost anumite sesizări apropo de articolul (…) prin care era stipulat că militarii în rezervă sau în retragere care dețin demnități, miniștri, parlamentari, secretari de stat ș.a.m.d., să nu beneficieze de această prevedere”.

Laurențiu Leoreanu (PNL), pe B1 TV, despre proiectul privind pensiile militare

Întrebat despre proiectul adoptat marți de Camera Deputaților și eventuale obiecții de neconstituționalitate, liberalul a spus: „Eu sunt cel care am inițiat un amendament la un PLx (proiect de lege, n.r.) dezbătut cu ceva timp înainte, prin care am vrut să rezolv această problemă. Mulți mi-au reproșat că am deschis o «cutie a Pandorei», dar am zis că dacă nu avem grijă de oameni degeaba ne ocupăm numai de tehnică, numai de tactică”.

„Acel amendament, care a trecut de comisia de apărare și a plecat mai departe pe traseu, a fost invocat că ar naște neconstituționalitate prin faptul că nu a respectat principiul bicameralismului, pentru că legea trecuse de Senat și nu fusese dezbătut acolo, și venea cu probleme de modificare pe fond. Ca și consecință, împreună cu mai mulți colegi am fost inițiatorii acestui PLx 540, care a fost adoptat marți”, a adăugat el.

„L-am trecut în procedură de urgență, deși inițial ni se respinsese procedura de urgență și termenele se duceau până la sfârșitul anului. Până la urmă, am reușit să îi convingem și pe colegii de la PSD, l-am trecut în procedură de urgență, a fost dezbătut în ședință comună a comisiilor reunite de apărare și de buget-finanțe și a fost și votat marți. Acum au fost anumite sesizări apropo de articolul (…) prin care era stipulat că militarii în rezervă sau în retragere care dețin demnități, miniștri, parlamentari, secretari de stat ș.a.m.d., să nu beneficieze de această prevedere (…), pentru a nu da naștere unor discuții că acest proiect de lege s-a făcut pentru ei”, a mai spus Laurențiu Leoreanu.