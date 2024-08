Lucian Bode, la lansarea candidaților pentru Brașov: Ne luăm angajamentul în fața românilor să ducem România pentru următorii 4 ani într-o nouă etapă istorică a dezvoltării (VIDEO)

Secretarul general al PNL, , a susținut un discurs, joi, la lansarea candidaţilor liberali din judeţul Brașov pentru alegerile locale de peste o lună.

Lucian Bode a precizat că „ne luăm angajamentul în fața românilor să ducem România pentru următorii 4 ani într-o nouă etapă istorică a dezvoltării”.

„Lucrurile mari se fac în echipă, cu oameni care gândesc la fel”

“Doamnelor și domnilor, dragi prieteni, revin cu mare plăcere la Brașov și mă bucur că, astăzi, de Ziua Europei ne aflăm împreună într-un oraș cu statură europeană, un oraș cu potențial și care trebuie să devină un centru al excelenței al marilor proiecte sub o administrație liberală, proiecte de dezvoltare, care urmează să fie implementate de către echipa liberală, câștigătoare pe 9 iunie.

Adrian Veștea împreună cu George Scripcaru, cu voi toți sunteți foarte aproape de momentul în care veți pune din nou Brașovul pe traiectoria dezvoltării accelerate.

Lucrurile mari se fac în echipă, cu oameni care gândesc la fel, care au aceeași viziune despre dezvoltare și pun investițiile pe primul loc.

Liberalii nu vor sacrifica niciodată dinamismul economic pentru politicile axate doar pe consum, pentru că noi, așa cum știm cu toții, în anul 2020, am schimbat paradigma dezvoltării și am pus stop celor care promovau o economie fragilă, fără o bază solidă și cu perspective slabe de relansare. Am schimbat cursul și am adus prosperitate prin investiții, prin repornirea șantierelor de infrastructură, prin infuzia masivă de bani europeni. Am reușit sub guvernarea , în anul 2022, cea mai mare absorbție de fonduri europene, o cincime din banii europeni pe care România i-a primit de la aderare încoace, au fost absorbiți în România sub guvernarea Nicolae Ciucă și pentru acest lucru merita aplaudat”, a spus Bode.

„Le cerem votul românilor pentru a continua drumul dezvoltării, nu ca alții”

„Guvernările liberale, locale și centrale sunt guvernări ale marilor proiecte, guvernări care gândesc pe termen lung. Am făcut doar jumătate din drum, de aceea ne luăm angajamentul în fața românilor să ducem România pentru următorii 4 ani într-o nouă etapă istorică a dezvoltării.

Le cerem votul românilor pentru a continua drumul dezvoltării, nu ca alții, care după 4 ani de stagnare în administrația locală, le spun astăzi brașovenilor că nu le-a ieșit din prima și găsesc tot felul de scuze puerile. Ba, mai mult, unii dintre ei, pe ultima sută de metri de mandat, au încercat să se cuibărească în partidele de guvernământ.

Au avut 4 ani în care nu au clădit nimic și vin acum și vorbesc despre Brașovul viitorului. Nu-i mai crede nimeni pentru că nu au dus la bun sfârșit nici măcar un proiect de amploare.

Ba, mai mult, au blocat și tergiversat proiecte care au fost începute în mandatul lui George și care au ajuns, din păcate, ruină, așa cum am văzut în filmulețul de prezentare, cum este și cazul proiectului de reconversie a zonei abandonate, Rulmentul”, a mai precizat secretarul general al PNL.