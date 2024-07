Mai mulți primari vor să candideze iar, deși ANI i-a găsit în conflict de interese și au interdicții pe 3 ani, stabilite prin decizii judecătorești definitive. Cazul primarului Constantin Vlăduți, din comuna Bălăciţa, judeţul Mehedinţi (FOTO)

Mai mulți aleși locali vor să candideze din nou la alegerile din 9 iunie, deși Agenția Națională de Integritate (ANI) i-a găsit în stare de sau și au interdicție chiar prin decizii judecătorești definitive de a mai avea funcții vreme de trei ani. Este și cazul lui Constantin Vlăduți, primar încă din 2008 al comunei Bălăcița, din județul Mehedinți.

De ce a fost găsit primarul Constantin Vlăduți în conflict de interese

În 2019, în conflict de interese administrativ deoarece „în exercitarea mandatului de primar, a emis la data de 31 iulie 2017 dispoziția privind constituirea echipei de proiect pentru implementarea proiectului ”Reabilitare și modernizare drumuri județene, județul Mehedinți”, din care face parte și soția persoanei evaluate”.

De precizat că viceprimarul comunei e chiar fiul lui Constantin Vlăduți, Petrică Vlăduți, potrivit

Primarul a contestat raportul ANI în instanță, dar în 2022 Înalta Curte de Casație și Justiție a stabilit definitiv că ANI are dreptate.

„Respinge recursul formulat de reclamantul Vlăduţi Constantin împotriva Sentinţei nr. 419/2019 din data de 15 noiembrie 2019 pronunţate de Curtea de Apel Craiova – Secţia Contencios Administrativ şi Fiscal, ca nefondat. Definitivă. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de către grefa instanţei, conform art. 402 din Codul de procedură civilă, astăzi, 13 septembrie 2022”, se arată în soluția ICCJ.

Potrivit , primarul pierduse anterior și procesul derulat în primă instanță la Curtea de Apel Craiova.

Constantin Vlăduți vrea să-și înnoiască mandatul, deși legea-i interzice să mai fie primar

Biroul Electoral de Circumscripție nr.8 a decis să respingă candidatura lui Vlăduți pentru funcția de primar al comunei Bălăcița, „având în vedere prevederile art. 27 din legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, (….) văzând lista persoanelor aflate sub interdicție de a mai candida și nominalizarea de la poziția nr. 223 a domnului Vlăduți Constantin, aflat în conflict de interese, cu interdicție de a mai candida 3 ani de la încetarea mandatului 2020-2024, dispusă de Înalta Curte de Casație și Justiție prin Decizia nr. 3869,/13.09.2022”.

De altfel, ANI a transmis că Vlăduți are interdicție de a mai ocupa o funcție sau o demnitate publică vreme de trei ani.

„Ca urmare a rămânerii definitive a Raportului de evaluare privind încălcarea regimului juridic al conflictelor de interese, domnul VLĂDUȚI CONSTANTIN, primar al comunei Bălăcița, județul Mehedinți, se află în perioada de interdicție de 3 ani de a mai ocupa o funcție sau o demnitate publică ce face obiectul prevederilor Legii nr.176/2010, perioadă care operează de la încetarea de drept a mandatului de ales local 2010 – 2024. Agenția Națională de Integritate informează Autoritatea Electorală Permanentă cu privire la persoanele aflate în perioada de interdicție”, a transmis ANI, într-un document semnat de inspectorul de integritate Anca Delia Băltărețu.

Constantin Vlăduți a atacat decizia și, potrivit , Judecătoria Vânju Mare i-a dat dreptate. Instanța a admis cererea formulată de Vlăduți având ca obiect „contestație la legea electorală” și a admis „propunerea de candidatură pentru funcția de primar al comunei Bălăcița formulată de Partidul Social Democrat, în persoana numitului Vlăduți Constantin”.

Decizia judecătoriei nu e definitivă și a fost deja atacată.

Între timp, Constantin Vlăduți e deja în campanie, deși legea îi interzice să mai fie primar:

Potrivit din 1 septembrie 2010 privind integritatea in exercitarea functiilor si demnitatilor publice, pentru modificarea si completarea Legii nr. 144/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Integritate, precum si pentru modificarea si completarea altor acte normative: „Persoana eliberata sau destituita din functie potrivit prevederilor alin. (1) sau fata de care s-a constatat existenta conflictului de interese ori starea de incompatibilitate este decazuta din dreptul de a mai exercita o functie sau o demnitate publica ce face obiectul prevederilor prezentei legi, cu exceptia celor electorale, pe o perioada de 3 ani de la data eliberarii, destituirii din functia ori demnitatea publica respectiva sau a incetarii de drept a mandatului. Daca persoana a ocupat o functie eligibila, nu mai poate ocupa aceeasi functie pe o perioada de 3 ani de la incetarea mandatului. In cazul in care persoana nu mai ocupa o functie sau o demnitate publica la data constatarii starii de incompatibilitate ori a conflictului de interese, interdictia de 3 ani opereaza potrivit legii, de la data ramanerii definitive a raportului de evaluare, respectiv a ramanerii definitive si irevocabile a hotararii judecatoresti de confirmare a existentei unui conflict de interese sau a unei stari de incompatibilitate”.