Mara Mareș, despre Cătălin Cîrstoiu: „A dovedit deja că e un manager foarte bun. O să avem o surpriză frumoasă” / Ce spune deputata despre candidaturile comune PNL-PSD în orașele cu primari USR (VIDEO)

Deputata PNL Mara Mareș a declarat că medicul Cătălin Cîrstoiu, candidatul PNL-PSD la Primăria Capitalei, va face o figură foarte frumoasă în alegeri și nu trebuie subestimat, deoarece e un om cu vervă și care a demonstrat deja că e un bun manager.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Politica Zilei”, moderată de Ioana Constantin pe B1 TV.

Mara Mareș (PNL), despre Cătălin Cîrstoiu, candidatul PNL-PSD la Primăria Generală

„Un soi de dezbatere acum pe procente nu cred că-și are locul. Invit telespectatorii dvs să urmărească declarațiile de azi și cu siguranță în perioada următoare o să vedem foarte multe din doctorul Cîrstoiu și sigur va avea mai multe declarații publice și o să vedeți un om cu vervă, foarte stăpân pe situație, foarte stăpân pe situație.

Se simte din vorba omului, cum se spune, exact ce poate el să facă.

Și să știți că a dovedit deja că , a fost aproape de zona administrativă pentru că n-a avut de ales prin prisma funcției pe care o ocupă (manager al Spitalului Universitar din București – n.r.). O să avem o surpriză foarte frumoasă”, a declarat Mara Mareș despre medicul Cătălin Cîrstoiu.

Întrebată dacă PSD și PNL vor veni cu candidați comuni în orașele cu primari USR, aceasta a răspuns: „Nu există o decizie oficială în acest sens, dar șansele există”.

Ciucă, despre alegerea lui Cîrstoiu: Am considerat că este din nou momentul să lăsăm deoparte orice orgoliu

În conferința în care , președintele PNL, Nicolae Ciucă, alegerea lui drept candidatul comun PNL-PSD la Primăria Capitalei: „De când am intrat în Armată până acum am fost în slujba țării și în slujba românilor. Când țării i-a fost mai greu, când eram după o perioadă de instabilitate politică, când ne aflam într-o succesiune și suprapunere de crize am considerat că este din nou momentul să lăsăm de o parte orice orgoliu, să lăsăm deoparte tot ce a însemnat istoria confruntării politice dintre cele două cele mai mari partide ale vieții politice din România și să construim această coaliție care și-a asumat responsabilitatea trecerii României prin toate aceste situații dificile”.