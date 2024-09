Marcel Boloș: „Nu putem să avem o politică fiscală agresivă orientată numai pe creșterea de impozite și taxe”

Ministrul Finanțelor, Marcel Boloș, a spus duminică seara, pentru B1 TV că și-ar dori ca anul viitor nivelul fiscalității să tindă în România spre zero, din respect pentru oamenii de afaceri. În acest sens, ministrul Finanțelor a spus că pachetul de măsuri pentru reducerea deficitului va viza în primul rând o restructurare a cheltuielilor publice:

“În calitate de ministru al Finanțelor mi-aș dori ca fiscalitatea anul viitor, din respect față de mediul de afaceri să fie zero. De ce spun acest lucru? Pentru a înțelege cât mai bine strategia de ajustare fiscal bugetară care are și o parte componentă de aducere a veniturilor suplimentare în bugetul de stat. Dar nu trebuie să privim totul doar din prisma fiscalității. Noi avem un pachet de măsuri. Încercăm cu prioritate să asigurăm o restructurare a cheltuielilor publice. Acesta este primul pas corect din respect pentru mediuld e afaceri pec are statul trebuie să îl facă, să restructureze sistemul de cheltuieli publice, alături de restructurarea cheltuielilor companiilor statului și a celor locale. Ele exploatează și administrează bogățiile României. Și ele, companiile de stat și cele locale, trebuie să aibă un respect dar și o atitudine de raționalizare a fondurilor”.

Al doilea nivel de măsuri este cel care privește îmbunătățirea colectării iar al treilea nivel de măsuri este cel care privește proiectele de digitalizare, a mai precizat ministrul Finanțelor.

Marcel Boloș a mai precizat că la final de an se va urmări care este rezultatul acestor măsuri:

“Mi-aș dori ca această componentă de fiscalitate…să nu înțelegem întotdeauna că doar prin fiscalitate trebuie să înțelegem problema de ajustare fiscal-bugetară. O să vedeți în planul fiscal al României că ordinea de prioritate a măsurilor aceasta este. La sfârșit de an, în funcție de rezultatele care le-au dat măsurile care au fost discutate în spațiul public să avem o componentă de fiscalitate care tinde spre zero. Aceasta este o atitudine corectă față de mediul de afaceri. Nu putem să avem o politică fiscală agresivă orientată numai pe creșterea de impozite și taxe”.