Marcel Ciolacu, despre strada surpată la Slănic: „Ce vreţi să fac? Să ştiu unde s-au făcut drumurile peste mine?” (VIDEO)

Prim-ministrul Marcel Ciolacu a avut o primă reacție vineri în urma incidentului de la Slănic, unde o întreagă stradă s-a surpat. Premierul a spus că incidentul s-a produs din cauză că a fost construită o stradă peste o mină, dar că statul român a intervenit imediat.

„S-a făcut un drum peste o mină. Ce vreţi să fac? Să ştiu unde s-au făcut drumurile peste mine? Acolo s-au dat nişte autorizaţii de când s-au făcut acele drumuri. În schimb, am văzut reacţia statului român şi a situaţiilor de urgenţă în care au intervenit imediat. Am văzut cum a intervenit Prefectura. S-au mutat 42 de familii, s-au găsit soluţii.

Aia am văzut. Dar nu-mi cereţi să ştiu unde…De exemplu, în Râmnicu Sărat, în judeţul Buzău, erau nişte hrube de pe timpul lui Brâncoveanu şi s-a lăsat drumul. Iertaţi-mă. S-a intervenit şi acolo. Am vorbit cu domnul Raed Arafat, am ştiut toate lucrurile în timp real”, a declarat premierul Marcel Ciolacu.

Evacuări în Slănic Prahova după surparea unei străzi

Zeci de oameni au fost evacuați din casele din zonă și o întreagă scară de bloc. De asemenea, a fost evacuat și tot personalul din secția de poliție de acolo. Iar traficul rutier și pietonal este interzis.

„Au fost identificate spații unde populația din imobilele afectate sau posibil a fi afectate să fie cazate peste noapte sau atât timp cât situația o va impune”, a declarat Toma Bogdan, căpitan Departamentul pentru Situații de Urgență, pentru

„Suntem speriați, suntem îngrijorați, sunt o grămadă de persoane vulnerabile, persoane în vârstă. Este o localitate îmbătrânită și suntem efectiv în pericol, putem să ne trezim în orice moment că ne-a înghițit pământul cu tot cu bloc”, o afirmat o localnică.

O alta a susținut că situația e „extrem de gravă” și că „nu s-a luat nicio măsură, că dacă se luau măsuri, nu se ajungea aici”, iar un bărbat a spus că „e posibil să se ducă mai mult, să dărâme blocuri, să facă evacuare”.