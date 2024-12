Marcel Ciolacu, explicații despre ieșirea PSD de la guvernare: „Unii dintre partenerii cu care am stat la masă au postat că le este silă și că se murdăresc de PSD. Eu în acest film nu vreau să mai fiu” (VIDEO)

Premierul Marcel Ciolacu a oferit primele detalii joi într-o confrință de presă despre retragerea PSD de la guvernare. Acesta a precizat că nevoia unei stabilități politice care să ducă și la o stabilitate economică îi determină pe social-democrați să voteze guvernul de dreapta:

„Mă bucur mult că la sfârșitul mandatului pot să livrez tot ceea ce am promis românilor. Se vorbește în ultimele zile foarte mult de situația economică a României. După cum am văzut și anunțurile organismelor financiare internaționale ele se referă la stabilitatea politică, nu la cifrele neapărat brute care sunt în acest moment negociate cu UE, având o traiectorie de reducere a deficitului pe șapte ani, deci România este stabilă din acest punct de vedere. Faptul că nu s-a reușit într-un termen și mai scurt să fie o coaliție de guvernare și faptul că nu vom avea buget de stat până la sfârșitul anului au dus la această îngrijorare și vom vedea în zilele următoare cum vor reuși cele trei partide de dreapta care au mai fost la guvernare să termine negocierile și așa cum am anunțat deja public, PSD va vota acest guvern de dreapta. Nu neapărat din dragoste de cineva, dar trebuie să fim cred că din nou maturii din cameră. România are nevoie de o stabilitate politică care va duce automat și la o stabilitate economică”.

Marcel Ciolacu a reamintit contextul intrării PSD la guvernare în urmă cu trei ani:

„Acum trei ani de zile ni s-a cerut să venim la guvernare într-un moment foarte dificil și nu am avut anumite pretenții nici măcar să avem prim-ministru, după o guvernare de dreapta care s-a finalizat cu o criză socială și cu un demers deja pornit de suspendare a președintelui Klaus Iohannis în acel moment. Am fost maturi, am venit, am adus o coerență guvernamentală și am ajuns, văzând de atunci o creștere a trendului suveranist”.

De asemenea, Marcel Ciolacu a dat vina pe atacurile la adresa sa în timpul campaniei electorale pentru creșterea partidelor extremiste:

„Toată această incoerență, toate aceste atacuri au dus la o schimbare de atitudine a românilor și au preferat un candidat pentru funcția de președinte suveranist pe care dealtfel nu îl cunoștea nimeni. S-a ajuns ca partidul AUR să fie al doilea partid ca mărime din România. Iarăși am făcut apel la responsabilitate în fața colegilor mei, pentru că am văzut că românii chiar împărțind așa puterea, putem toate partidele pro-europene, inclusiv USR să creăm o majoritate confortabilă și să ne întoarcem la responsabilitatea guvernării.

Eu vă spun deschis, cel puțin după ce stai la masă ore în șir, zile în șir, unii dintre partenerii cu care stai la masă să posteze că îi este silă și că se murdărește de PSD dar asta este trebuie să facă cu PSD-ul guvernare, eu în acest film nu vreau să mai fiu. Dar fiind responsabili vom vota în Parlament un guvern de dreapta, fără nicio reținere. Poate luni este o zi foarte bună să votăm viitorul Guvern format din PNL-USR-UDMR. Poate de această dată vor reuși măcar să se ridice câ de cât la nivelul actului de guvernare din ultimii trei ani de zile”.