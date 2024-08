Marcel Ciolacu: „PSD nu putea fi un arbitru între Nicușor Dan și Piedone. Spre acest lucru ne îndreptam cu candidatura lui Cîrstoiu”

Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a explicat miercuri seara într-un interviu la România TV de ce au renunțat cele două partide ale coaliției de guvernare la candidatura lui Cătălin Cîrstoiu la Primăria Capitalei.

Marcel Ciolacu, despre retragerea candidatuii lui Cîrstoiu

Marcel Ciolacu a precizat că PSD ar fi riscat să fie doar un arbitru între Nicușor Dan și Cristian Popescu Piedone dacă ar fi continuat cu candidatura lui Cătălin Cîrstoiu:

“Acum fiecare dintre noi avem strategiile proprii. Cifrele ne arătau foarte clar că trebuie să găsim o persoană, în principiu independentă pentru o abordare comună împreună cu PNL. Cifrele sunt una, realitățile sunt alta. Strategiile pornesc în primul și în primul rând de la cifre și tendințe și ne arătau că ne trebuie un liant între electoratul de stânga și electoratul de dreapta. Totuși Bucureștiul este cel mai emancipat oraș, aproape 3 milioane de locuitori și am căutat o variantă de independent în persoana domnului doctor Cîrstoiu, un medic de excepție, un chirurg de excepție, cu carieră și știți ca mine ce a urmat…

O să îmi cer scuze toată viața de la domnul Cîrstoiu că am fost unul dintre cei care l-am convins să intre în acestă competiție și știm ce a urmat, un moment depășit, cum era și normal am făcut o ședință. Nu mă așteptam să fie așa lungă, de 16 ore și am venit cu soluția mai clară și mai normală de a avea candidați separați, oameni politici, după două tentative cu independenți”.

Marcel Ciolacu a subliniat că românii își doresc asumări politice clare în alegeri, nu candidați independenți:

“Este evident, din punctul meu de vedere, că românii doresc altceva. Doresc asumări politice clare și proiecte clare. Vom vedea la alegeri!

S-a dovedit că cifrele nu au avut de această dată dreptate. Eu am spus exact ceea ce am văzut în cifre. Realitatea ne-a arătat cu totul altceva! Gabriela Firea va câștiga alegerile, cu candidatura domnului Piedone, fără candidatura domnului Piedone! Nu s-a schimbat nimic radical! Am avut o abordare comună cum am văzut în cifre. Realitatea ne-a demonstrat că nu este așa! Nu fac parte dintre oamenii politici care merg cu capul în zid ignorând prioritățile românilor sau ale bucureștenilor. Bucureștenii au dorit altceva! Cel mai frică în politică mi-a fost să mă acopăr de un profil de neputință. PSD nu putea fi un arbitru între Nicușor Dan și Piedone. Spre acest lucru ne îndreptam cu candidatura domnului Cîrstoiu. Să fim arbitru și să decidem cine câștigă”.