Marcel Ciolacu susține că PSD a scos PNL din mocirlă: „Sunt vreo doi, trei pe la PNL, mai ţipă ei ca piţigoii, dar o să le treacă” (VIDEO)

Premierul Marcel Ciolacu a afirmat marți că niciun PSD-ist nu l-a atacat pe preşedintele PNL, Nicolae Ciucă, deși sunt doi-trei liberali care „ţipă ca piţigoii, dar o să le treacă”.

Marcel Ciolacu, despre coaliția PSD-PNL

De asemenea, Ciolacu a spus că PSD a scos PNL din mocirlă odată cu formarea coaliției de guvernare: „Sper să nu-l deranjez pe domnul Nicolae Ciucă. Eu împreună cu domnul Nicolae Ciucă și pe urmă prin votul colegilor noștri am decis să avem o coaliție până la finalul anului 2024 și să aducem României o stabilitate. O spun fără nicio reținere, într-un moment complicat al PNL. Cam intraseră într-o mocirlă cu o guvernare de dreapta dezastruoasă”, a declarat Ciolacu, la Digi 24.

Premierul a spus că în PSD a existat o linie roșie, ca Nicolae Ciucă să nu fie atacat: „A fost un gentlemen agreement şi un respect. Şi am avut nişte principii de la care am plecat şi am avut o linie roşie, nu neapărat trasată. Nu aţi văzut niciun PSD-ist să îl atace pe Nicolae Ciucă”, a spus Marcel Ciolacu.

Întrebat dacă a fost o directivă în acest sens, preşedintele PSD a răspuns:„Nu, toţi colegii mei au înţeles care este rostul şi rolul acestei coaliţii. Este un moment complicat pentru România. Noi avem o stabilitate macroeconomică, dar suntem în mijlocul unei furtuni. Sunt vreo doi, trei pe la PNL mai…ţipă ei ca piţigoii, dar o să le treacă”, a spus Ciolacu.

Marcel Ciolacu nu a vrut să dea nume. El a mai fost întrebat dacă îl deranjează acest lucru.

„Nu mă deranjează deloc. Cred că îl deranjează pe domnul Ciucă pentru că dânsul trebuie să se impună în interiorul partidului. Colegii mei au ales acest…Nimeni nu vrea scandal. Toată lumea aşteaptă performanţă guvernamentală şi administrativă. Avem cel mai complicat examen. Suntem ca o navă într-o furtună. Suntem o navă solidă. Nu suntem aşa modernă. De aceea am direcţionat atâţia bani în investiţii. Rolul meu în acest moment este să o ţin în direcţia corectă. Direcţia corectă este Schengen-ul. Direcţia corectă e OECD-ul, fără vize în America. Şi eu pun pariu cu dumneavoastră în seara asta dacă România va reuşi să iasă stabilizată şi modernizată din această furtună, va fi un jucător regional mai important decât ne aşteptăm. Şi, culmea, România are şi resursele şi şi merită să aibă acest loc”, a afirmat Marcel Ciolacu.