Mario De Mezzo a câștigat alegerile pentru Primăria Slatina, conform numărătorii paralele a liberalilor. L-a învins pe primarul PSD în fieful lui Paul Stănescu

Mario De Mezzo (PNL) l-a învins pe primarul PSD în funcție, Emil Moț, și a câștigat alegerile pentru Primăria Slatina, conform numărătorii paralele pe care au efectuat-o liberalii, transmite .

Mario De Mezzo a câștigat alegerile pentru Primăria Slatina

Liberalul și simpatizanții săi au sărbătorit victoria pe străzile orașului Slatina.

„Victoria este a Slatinei şi a slătinenilor. Este doar victoria lor. Este clar că nemulţumirea lor faţă de o administraţie incompetentă, frustrarea lor faţă de dispreţul cu care au fost trataţi, toate lipsurile pe care eu nu am făcut decât să le pun în lumină au vorbit astăzi prin ştampila de vot. Slătinenii au venit şi au votat cu sete împotriva unei administraţii despre care eu am spus că este coruptă, este incompetentă şi că nu are ce să mai caute în această primărie, iar Slatina şi slătinenii au fost de acord cu mine, unii dintre ei susţinându-mă pe Facebook, alţii dintre ei pe TikTok, alţii dintre ei venind cu mine în partid, alţii dintre ei claxonând pe stradă sau luîndu-mă în braţe sau făcând poze cu mine, dar toţi mergând şi punând ştampila de vot. Le mulţumesc din suflet, este victoria noastră”, a declarat Mario De Mezzo.

Rareș Bogdan: Am intrat în inima inima zonei roșii a României și am câștigat Slatina

Victoria candidatului PNL în municipiul reședință de județ din Olt, considerat un fief al PSD și al lui Paul Stănescu, reprezintă o victorie importantă pentru liberali, iar ea și de Rareș Bogdan.

„Partidul Național Liberal a recâștigat fiefurile din Sectorul 1, București, și îl felicit pe George Tuță, a recâștigat Brașovul, prin George Scripcaru, la o diferență de peste 4.000 de voturi, și merită felicitată echipa de la Brașov, Adrian Veștea, George Scripcaru. De asemenea, am intrat în inima zonei roșii a României și am câștigat, prin Mario De Mezzo, orașul Slatina, cu un vot copleșitor.