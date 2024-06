Rareș Bogdan: Rezultatele confirmă că PNL rămâne principala forță de dreapta a României / PNL a recâștigat Sectorul 1, Brașovul. Am câștigat Slatina, Botoșaniul (VIDEO)

Rezultatele alegerilor confirmă că PNL rămâne principala forță de dreapta a României, a afirmat eurodeputatul Rareș Bogdan, prim-vicepreședinte al partidului, luni, în cadrul unor declarații de presă.

Rareș Bogdan spune că „PNL rămâne principala forță de dreapta a României”

Prim-vicepreședintele PNL a lăudat rezultatele obținute de liberali la alegerile din 9 iunie.

„Rezultatele Partidului Național Liberal sunt unele care confirmă că PNL rămâne principala forță de dreapta a României, la un procent de peste 28% la vot politic, o chestiune care ne onorează și, în același timp, ne obligă pentru ceea ce va urma în următoarea perioadă a acestui an electoral. Sigur că pentru noi, care în urmă cu un an de zile eram cotați la 14 procente, dublarea procentului electoral la votul politic ne demonstrează că românii au ales în bună cunoștință de cauză, corect și în funcție de realizările noastre atât la centru, cât și în teritoriu, în comunele și județele conduse de liberali”, a declarat Rareș Bogdan.

Rareș Bogdan: PNL a recâștigat Sectorul 1, Brașovul

Liberalul a trecut în revistă câteva dintre victoriile obținute de PNL duminică.

„Partidul Național Liberal a recâștigat fiefurile din Sectorul 1, București, și îl felicit pe George Tuță, a recâștigat Brașovul, prin George Scripcaru, la o diferență de peste 4.000 de voturi, și merită felicitată echipa de la Brașov, Adrian Veștea, George Scripcaru. De asemenea, am intrat în inima zonei roșii a României și am câștigat, prin Mario De Mezzo, orașul Slatina, cu un vot copleșitor. De asemenea, în urmă cu foarte puțin timp, s-a încheiat numărătoarea paralelă și am câștigat Botoșaniul. La Botoșani, Iftime a câștigat la 241 de voturi președinția Consiliului Județean”, a adăugat Rareș Bogdan.

„În momentul acesta se renumără voturile la Bistrița, acolo unde Partidul Național Liberal, în urmă cu foarte puțin timp părea că a pierdut primăria la cinci voturi, vorbim de zeci de mii de voturi exprimate și diferența era de cinci voturi (…), am cerut renumărarea voturilor și analizăm o contestație pentru Bistrița”, a continuat prim-vicepreședintele PNL.