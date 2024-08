Marius Budăi, despre noua lege a pensiilor: “În situația în care cuantumul este mai mic, se păstrează cuantumul aflat în plată înaintea recalculării” (VIDEO)

Fostul ministru al Muncii Marius Budăi a explicat într-o intervenție pentru B1 TV că noua lege a pensiilor prevede faptul că nicio pensie nu va scădea în urma recalculării.

De asemenea, acesta a precizat că în situația în care cuantumul este mai mic, se păstrează cuantumul aflat în plată înaintea recalculării:

“Înainte de a-l spune public l-am scris în lege. Art. 144, alineatul 6 scrie foarte clar că nicio pensie nu va scădea în urma acestei recalculări.

De asemenea, sunt prevederi pe decizii acolo unde cuantumul este mai mic, că se păstrează cuantumul aflat în plată înaintea recalculării.

Dacă vorbim de acea cunoscută în comunicare publică de pensie minimă, indemnizație socială în lege, decizia de pensie este dată cu valoarea contribuției fiecăruia dintre noi.

Un pensionar a contribuit, un cetățean a lucrat doar 15 ani de exemplu și a contribuit mai puțin, altul a lucrat 30 de ani. Unul are pe contribuție 400 de lei, unul are 800 de lei pe contribuție, dar în mână ia acei 1.281 de lei cât este indemnizația socială sau pensia minimă, asta nu înseamnă că dacă înainte el se uita pe decizia de dinainte e posibil ca el să fi avut 500 de lei, s-a recalculat și are 550 sau 650 de lei, dar primea înainte 1.281 de lei pentru că aia era pensia minimă, primește și acum în continuare 1281 de lei. Pe decizie se trece partea de contribuitivitate”.