Mihai Fifor, despre incidentele cu dronele rusești: România are toate capacitățile pentru a se putea apăra. Legislația ar trebui modificată ca intervenția militarilor români să poată fi făcută și în afara poligonului (VIDEO)

Deputatul PSD Mihai Fifor, fost ministru al apărării, a comentat , miercuri, la Știrile B1 TV prezentate de Gabriela Mihai, și s-a arătat de părere că legislația „ar trebui modificată ca intervenția militarilor români să poată fi făcută și în afara poligonului”.

Mihai Fifor (PSD), pe B1 TV, despre incidentele cu dronele rusești

„România are toate capacitățile necesare pentru a se putea apăra în cazul oricărui fel de atac. Să nu uităm că, totuși, România este țară membră a Alianței Nord-Atlantice și există, zic eu, suficiente garanții de securitate pentru România. Într-adevăr, iată, această discuție legată de posibilitatea de a doborî aceste drone este o discuție care preocupă pe toată lumea și tocmai de aceea am să încep prin a spune că nu trebuie să existe îngrijorare, pentru că România are capacitatea de a doborî astfel de drone, în condițiile în care acest lucru este necesar”, a declarat Mihai Fifor.

„Important este să știți următorul lucru, aceste fragmente de drone nu o să fie doborâte de forțele Armatei României. Sunt fragmente de drone. Suntem, totuși, la frontieră cu o zonă de conflict militar. Se întâmplă lucrul acesta. Sigur că ne dorim să nu avem niciun fel de altă surpriză. Îngrijorător este însă faptul că, iată, o dronă clar militară a survolat teritoriul României și lucrul acesta trebuie cu atenție monitorizat și, într-adevăr, trebuie schimbată legislația de așa natură încât forțele noastre să poată să intervină și să doboare acest tip de obiect zburător”, a adăugat fostul ministru.

„Există codul aerian. Codul aerian permite Ministerului Apărării Naționale să ia măsuri pentru limitarea accesului. Pe de altă parte, există legislație care trebuie modificată, mă refer aici, de pildă, la legea 122 din 2011, dacă nu mă înșel, referitoare la munițiile militare și la echipamentele militare, care ar trebui modificată ca intervenția militarilor români să poată fi făcută și în afara poligonului”, a continuat el.