Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, despre plafonarea adaosului comercial la toate produsele procesate în România: „În maxim o lună acest proiect poate fi aprobat” (VIDEO)

Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a oferit vineri detalii, într-o intervenție pentru B1 TV, despre propunerea ca adaosul comercial să fie plafonat pentru toate alimentele românești.

El a menţionat că îşi doreşte ca toate produsele româneşti, să aibă o plafonare de adaos comercial de maxim 20%. Acesta a precizat că actul este aproape finalizat și că ar putea deveni lege în aproximativ o lună:

“Nu am intervenit niciodată în piață dacă ar fi o piață stabilă, lucrul acesta ne face ca pe o perioadă să intervenim și având în vedere practica pe care am pus-o cu adaosul comercial, am luat decizia ca toate produsele care sunt procesate în România să aibă un adaos comercial de 20%.

Actul este aproape finalizat. Pe data de 11 avem primele întâlniri cu procesatorii, pe 12 cu retailerii, urmând apoi să vin cu această ordonanță care va fi proiect de lege în Parlamentul României să îl discut cu colegii din comisii și în maxim o lună acest proiect poate fi aprobat”.

Florin Barbu a mai spus că măsura plafonării adaosului comercial a dus la scăderi de prețuri la raft între 8-32%:

“În momentul de față știm că avem o Ordonanță pentru cele 21 de produse care este prelungită până la data de 31 decembrie. Din datele statistice, din indicele prețului de consum, din datele pe care le furnizează Consiliul Concurenței se vede clar o scădere între 8-32% la alimentele care au avut plafonare la adaos comercial.

În momentul defață suntm în discuții, am fost și în Parlamentul României invitat de colegii de la Comisia Economică, am discutat cu retailerii, am discutat și cu o parte din procesatori care au fost delistați de către marii retaileri cu produse de calitate superioară . Aici pot să vă dau un exemplu atunci când am luat decizia și am băgat magiunul în plafonarea adaosului comercial. Magiunul avea un adaos comercial practicat de 70-80%, în momentul de față are un adaos limitat de 20% iar prețul la raft a scăzut foarte mult. Dacă de la procesator pleca cu 9 lei era pe raft și cu 28 de lei, acum de când este plafonat adaosul comercial magiunul s-a ieftinit foarte mult”.