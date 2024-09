Mircea Fechet, la Slobozia Conachi: Inundațiile nu pot fi evitate, însă putem limita pagubele / Cu astfel de fenomene de ne vom întâlni tot mai des și la o intensitate din ce în ce mai mare. N-ar fi trebuit să se întâmple decât o dată la 100 de ani (VIDEO)

Ministrul Mediului, Mircea Fechet, s-a deplasat sâmbătă la Slobozia Conachi, în județul Galați, în contextul inundațiilor devastatoare din regiune, și a avertizat că „în contextul schimbărilor climatice cu astfel de fenomene ne vom întâlni din ce în ce mai des și la o intensitate din ce în ce mai mare”.

Mircea Fechet: Astfel de fenomene de asemenea intensitate n-ar fi trebuit să se întâmple decât o dată la 100 de ani

„Dați-mi voie să încep și eu prin a transmite condoleanțe familiilor, celor care i-au pierdut pe cei dragi ca urmare a acestor inundații (…). În contextul schimbărilor climatice, cu astfel de fenomene ne vom întâlni din ce în ce mai des și la o intensitate din ce în ce mai mare. Este un lucru pe care nu-l putem evita”, a declarat ministrul Mediului.

„Vreau să vă spun că, statistic vorbind, astfel de fenomene de asemenea intensitate n-ar fi trebuit să se întâmple decât o dată la 100 de ani, pe măsurătorile pe care le avem. Iată, însă, că și în 2007, și în 2013, și anul acesta, aici, la Slobozia Conachi, au avut loc inundații, lucru care ne obligă să ne gândim dacă nu cumva ar trebui să redimensionăm, să refacem în totalitate modul în care reacționăm la astfel de situații”, a adăugat oficialul.

Mircea Fechet: Inundațiile nu pot fi evitate, însă putem limita pagubele

Ministrul Mediului spune că „astfel de inundații nu pot fi evitate”.

„Astfel de situații nu pot fi evitate când avem în 24 de ore 225 de l/mp, cum am avut la Amzacea, în județul Constanța, sau când avem la fel cum am avut aici (…). Inundațiile nu pot fi evitate, însă e adevărat că putem limita pagubele pe care aceste inundații le produc și putem eficientiza modul în care intervenim. Primul lucru pe care l-am întrebat atunci când am discutat cu oamenii de aici, din această localitate, a fost dacă au fost avertizați azi-noapte prin sistemul RO-Alert – și toți oamenii cu care am vorbit mi-au spus că în jurul orei 12 noaptea au primit pe telefon această avertizare hidrologică și au știut că urmează să se întâmplă ceva grav”, a mai declarat ministrul Mircea Fechet.