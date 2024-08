Nelu Tătaru, despre întâlnirea de la Sinaia: Filialele PNL știu că avem un an greu. N-am vrut decât să vedem o opinie a celor mai performante organizații ale noastre (VIDEO)

Deputatul PNL Nelu Tătaru a vorbit despre întâlnirea pe care au avut-o liberalii la Sinaia, la Știrile B1 TV prezentate de Alex Vlădescu, miercuri, și a spus la eveniment au participat reprezentanții organizațiilor liberale cu cele mai mari scoruri la alegerile locale și europarlamentare.

Nelu Tătaru, pe B1 TV: Filialele PNL știu că avem un an greu

Întrebat despre întâlnirea de la Sinaia, liberalul a spus: „Au fost opinii care au fost exprimate de fiecare dintre cele 15 organizații cu cel mai bun scor după alegerile locale și europarlamentare și sedimentarea unor idei care s-au pus la începutul acestui an. Cred că fiecare dintre organizațiile sau filialele Partidului Național Liberal știu că avem un an greu, este un an destul de încărcat cu niște alegeri foarte importante, cele prezidențiale, și în acest context consolidarea deciziei pe care o luasem anul trecut la Sinaia, în noiembrie, ca și candidat la prezidențiale domnul Nicolae Ciucă, să fie stabilită într-o ședință a forurilor noastre superioare în perioada imediat următoare”.

„Pe 24 septembrie începe pre-campania, pe 24 octombrie campania pentru alegerile prezidențiale și ele sunt foarte aproape (…). Cred că fiecare partid, că este Partidul Național Liberal sau Partidul Social Democrat, își face acele strategii pentru aceste alegeri, în condițiile în care vor să acceadă în turul 2 și să câștige aceste alegeri”, a adăugat Nelu Tătaru.

Nelu Tătaru: N-am vrut decât să vedem o opinie a celor mai performante organizații ale noastre

„N-am vrut decât să vedem o opinie a celor mai performante organizații ale noastre, care, trecând prin această campanie electorală, obținând niște scoruri bune, au întâlnit și greutăți, dar în același timp care este succesul acestor alegeri ca să păstrăm același scor și pentru alegerile prezidențiale”, a mai declarat Nelu Tătaru.